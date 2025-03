Echipa de baschet „U19” a CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti a deschis sezonul la titluri naţionale, băieţii pregătiţi de Ionuţ Ivan, Cristi Trandafir şi Robert Munteanu reuşind, în acest weekend, să devină pentru al 3-lea an la rând campioni ai generaţiei „2006”!

Găzduit de „Arena de Baschet” din Bucureşti, în organizarea celor de la CSŞ 4 CSU ASE Bucureşti, Turneul Final le-a adus baschetbaliştilor noştri drept adversare principalele contracandidate la medaliile de aur, impresia după cele două partide, confirmată şi de diferenţele de scor, fiind că… semifinala, susţinută în compania gazdelor de la ASE, a fost adevărata ”finală” a campionatului.

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti s-a impus cu 75-72 (14-24, 20-15, 21-16, 20-17) la capătul unei partide în care e revenit spectaculos după ce a fost ­condusă inclusiv la 16 puncte (14-30 în minutul 12), având în cei doi lideri ai săi, David Raşoga (26 puncte) şi ­Codruţ Dinu (19 puncte), oamenii capabili să pătrundă şi să aducă punctele care nu veneau deloc de la mare distanţă.

Apoi, în finala cu CS Vâlcea, lucrurile au părut mai simple pentru că planul tactic a funcţionat bine, iar desprinderea din debut a fost urmată de un joc consistent în special în defensivă, care nu le-a permis adversarilor să se apropie periculos pe tabelă. În ultimul „sfert”, încheiat 14-7, a fost şi ofertă la „capace” sub panoul nostru, astfel că Vâlcea a înţeles că trebuie să se mulţumească doar cu medaliile de argint, cele de aur luând, pentru al treilea an consecutiv, calea Ploieştiului.

David Raşoga, MPV al ­Turneului Final!

Cum era de aşteptat, echipa noastră a „punctat” şi la capitolul premii individuale, David Raşoga şi Codruţ Dinu fiind laureaţii noştri. Raşoga – baschetbalist născut în 2008 – a fost declarat MVP al Turneului Final şi a fost considerat „Cel mai de perspectivă jucător”, iar Dinu a fost „Cel mai bun pasator” al competiţiei, cu 9 assist-uri în două meciuri. Totodată, ei au fost incluşi în „best 5” al turneului, alături de Andreas Blidaru (CS Vâlcea 1924), Petru Voiculescu (CSŞ 4 CSU ASE Bucureşti) şi Adrian Şandor (CS Vâlcea 1924).

Cei 13 campioni care au contribuit la performanţa din acest sezon sunt: Codruţ Dinu, David Raşoga, George Angelian, Rareş Movileanu, Robert Pătraru, Rareş Mihalache, Tudor Pîrvu, Alexandru Dimov, Armand Suciu, Răzvan Popa, Federico Diaconescu, Octavian Ion şi David Matei.

Cifrele băieţilor la Turneul Final au fost următoarele:

Semifinală

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti – CSŞ 4 CSU ASE Bucureşti 75-72 (14-24, 20-15, 21-16, 20-17)

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti: D. Raşoga (26 puncte, 2×3), C. Dinu (19, 1×3, 11 recuperări, 5 pase decisive), G. Angelian (9 puncte, 1×3, 8 recuperări), R. Mihalache (8 puncte, 8 recuperări), R. Movileanu (5, 1×3), T. Pîrvu (5), Al. Dimov (3), R. Pătraru, F. Diaconescu, R. Popa şi D. Matei.

Finală

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti – CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea 72-55 (23-21, 16-11, 19-16, 14-7)

CSM CSŞ BBA Petrolul Ploieşti: C. Dinu (21 puncte, 2×3), D. Raşoga (17 puncte, 8 recuperări), G. Angelian (10, 1×3), R. Mihalache (8 puncte, 7 recuperări), R. Movileanu (6), T. Pîrvu (5), A. Suciu (3, 1×3), Al. Dimov (2), R. Pătraru, R. Popa, F. Diaconescu şi D. Matei.