Baschetbalistele de la CS Judeţean Prahova au câştigat şi al doilea meci din dubla cu Poli Iaşi. După ce s-au impus cu o zi mai devreme la o diferenţă uriaşă (90-54), în cea de-a doua partidă, chiar dacă a fost controlat clar de prahovence, jocul a fost mai echilibrat, din punct de vedere al scorului, fetele antrenate de Loredana Ion şi Corina Savu impunându-se cu 68-57 (33-19).

În urma acestui succes, CS Judeţean Prahova a încheiat prima parte a sezonului pe locul al doilea în clasament şi s-a calificat, fără emoţii, pentru Final Four-ul Ligii I de baschet feminin. „A fost o dublă în care fetele au tratat serios adversarul şi am luat punctele necesare pentru ne califica lejer în Final Four. Am avut preocuparea de a nu exista accidentări, tocmai pentru a nu avea probleme înainte de turneul final. Echipa a demonstrat pe toată durata sezonului că are calitate şi merită din plin această calificare”, a declarat Loredana Ion.

CS Judeţean Prahova: Ioana Savu, Daria Tănase, Daria Iordăchescu, Agnes Zane, Andrada Dulhaz, Anisia Puşcaşu, Andreea Dumitru, Maria Cătălina Pîrvan, Cristina Grigore, Maria Natalia Belhamra, Ana Maria Dănilă, Karina Munteanu

Antrenoare: Loredana Ion şi Corina Savu