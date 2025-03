Ibuprofenul este unul dintre cele mai folosite antiinflamatoare pentru combaterea simptomelor precum tusea, febra sau congestia nazală. Majoritatea preparatelor combinate pentru răceală și gripă disponibile în farmacii conțin această substanță activă. Puțini știu însă că medicamentul poate reprezenta un real pericol pentru anumite categorii de persoane , potrivit unui amplu documentar prezentat de Hotnews. Simptomele răcelilor – precum nasul înfundat, strănutul sau tusea – sunt de multe ori identice cu cele ale alergiilor respiratorii sau ale crizelor ușoare de astm. În aceste cazuri, ibuprofenul poate face mai mult rău decât bine.

Între 10% și 20% dintre bolnavii de astm dezvoltă hipersensibilitate la acest medicament, potrivit studiilor. De asemenea, poate declanșa reacții severe la persoanele cu sensibilitate respiratorie, inclusiv bronhospasm și dificultăți de respirație. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS) avertizează: „Nu luați ibuprofen pe cale orală și nu îl aplicați pe piele dacă ați avut vreodată o reacție alergică sau simptome precum respirație șuierătoare, rinoree sau reacții cutanate după ce ați luat aspirină, ibuprofen sau alte medicamente antiinflamatoare nesteroidiene.”

Ibuprofenul face parte din clasa medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și se folosește frecvent pentru ameliorarea durerii, reducerea febrei și combaterea inflamațiilor. Îl găsim în farmacii sub diverse denumiri comerciale, precum Nurofen, Ibagin, Paduden etc. Mecanismul său de acțiune constă în inhibarea unei proteine numite ciclooxigenază, implicată în producerea de substanțe care declanșează durerea și inflamația în corp. Deși eficient pentru multe persoane, acest mecanism poate reprezenta o problemă serioasă pentru cei cu astm. Cercetările arată că între 10% și 20% dintre persoanele cu astm pot dezvolta reacții adverse la ibuprofen. În cazul lor, poate stimula producția excesivă de leucotriene. Aceste substanțe sunt eliberate de celulele alergice din tuburile bronșice în căile respiratorii, provocând spasme ale mușchilor bronșici și umflarea tuburilor bronșice, agravând astfel simptomele astmului.

Prin blocarea ciclooxigenazei, ibuprofenul modifică echilibrul biochimic, favorizând producția excesivă de leucotriene și creând astfel condiții propice pentru exacerbarea simptomatologiei astmatice.

Un studiu din 2024 a scos la iveală că, deși ibuprofenul poate agrava uneori simptomele astmului la copii, nu există o legătură directă cu creșterea numărului de spitalizări. Aceste observații, deși oferă o perspectivă mai puțin alarmantă, nu diminuează importanța precauției. Fiecare persoană poate reacționa diferit, motiv pentru care părinții copiilor cu astm ar trebui să discute cu medicul înainte de a le da acest medicament. Cercetătorii încă studiază de ce doar unele persoane cu astm dezvoltă sensibilitate la AINS. Unii cred că ar putea exista o predispoziție genetică, alții se concentrează pe tipul și severitatea astmului.

Cei sensibili la ibuprofen pot folosi, în schimb, paracetamol (cunoscut și ca acetaminofen) pentru durere și febră.

Paracetamolul acționează diferit în organism și, de obicei, nu cauzează probleme respiratorii la persoanele cu astm. Pentru dureri cronice, e nevoie de o evaluare medicală și tramament personalizat.

Un studiu din 2024 despre copiii cu astm arată că reacțiile adverse la ibuprofen apar de obicei în 30 până la 180 de minute după administrare, dar pot apărea și după 24 de ore.

Fiți atenți la aceste semne:Nas înfundat și secreții nazale;

Tuse care nu trece; Respirație șuierătoare și greoaie; Bronhospasm (contracția mușchilor din bronhii); Senzație de apăsare în piept; Erupții pe piele și urticarie; Umflarea feței;

Dureri de stomac; Șoc anafilactic în cazurile grave.

Dacă observați aceste simptome după ce ați luat ibuprofen, opriți tratamentul imediat și sunați la medic. Pentru reacții severe, cum ar fi probleme de respirație sau umflarea feței, solicitați ajutor medical urgent.

NHS recomandă aviz medical înainte de a lua ibuprofen dacă:

*Ați avut sângerări gastrice sau o perforație cauzată de un AINS;

*Ați avut perforații, sângerări gastrice sau ulcer gastric de mai multe ori;

*Aveți o problemă de sănătate care crește riscul de sângerare;

*Suferiți de insuficiență cardiacă severă, probleme renale sau hepatice severe;

*Sunteți însărcinată sau încercați să rămâneți însărcinată;

*Aveți tensiune mare necontrolată;

*Aveți boli de inimă sau ați avut un accident vascular cerebral;

*Aveți probleme cu rinichii sau ficatul;

*Suferiți de astm, rinită alergică sau alergii;

*Aveți boala Crohn sau colită ulcerativă;

*Aveți varicelă.

Persoanele peste 65 de ani trebuie să fie și mai prudente, deoarece ibuprofenul poate crește riscul de ulcere stomacale. Pentru tratamente de lungă durată, medicul va prescrie de obicei și un protector gastric.

Recent, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a actualizat informațiile despre AINS-uri, inclusiv despre riscurile cardiovasculare. Conform acestor actualizări:

*Pacienții cu boli cardiovasculare au un risc mai mare de infarct sau accident vascular cerebral când iau ibuprofen sau naproxen;

*Pentru cei care iau aspirină pentru inimă, ibuprofenul poate reduce efectul protector al aspirinei;

*Pentru oricine ia ibuprofen sau naproxen, riscul de infarct, insuficiență cardiacă și accident vascular cerebral crește.

*Dacă ați avut un accident vascular cerebral în trecut, cereți sfatul medicului înainte de a lua AINS. Opriți imediat tratamentul și sunați la medic dacă aveți simptome precum dureri în piept, probleme de respirație, slăbiciune pe o parte a corpului, vorbire neclară sau umflarea picioarelor.

*Alte precauții în utilizarea ibuprofenului:Afecțiuni gastrointestinale – la persoanele în vârstă sau cu antecedente de ulcer și alte probleme digestive, ibuprofenul poate provoca sângerări și leziuni la nivelul mucoasei stomacale;Funcție renală afectată – administrarea acestui antiinflamator poate agrava problemele renale, în special în cazul utilizării îndelungate sau în doze mari;Afectare hepatică – deoarece este metabolizat în ficat, ibuprofenul poate suprasolicita acest organ, fiind nerecomandat persoanelor cu boli hepatice;Hipertensiune arterială – poate contribui la creșterea tensiunii arteriale, lucru care reprezintă o problemă, mai ales în cazul celor care suferă de hipertensiune, artrită sau necesită tratamente frecvente cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

Comprimatele sau capsulele de ibuprofen conțin 200 mg, 400 mg sau 600 mg de substanță activă. Formele cu eliberare lentă conțin 200 mg, 300 mg sau 800 mg.

Doza obișnuită pentru adulți este de unul sau două comprimate de 200 mg de trei ori pe zi. În unele cazuri, medicul poate prescrie până la 600 mg de patru ori pe zi, însă doar sub supraveghere.

Este important să respectați intervalul dintre doze:Pentru trei doze pe zi: cel puțin 6 ore între doze; Pentru patru doze pe zi: cel puțin 4 ore între doze;

Pentru formele cu eliberare lentă: 10-12 ore între doze.

Luați ibuprofenul întotdeauna cu mâncare sau după masă, cu apă, lapte sau suc, pentru a proteja stomacul. Nu mestecați sau sfărâmați comprimatele pentru a evita iritarea gurii și gâtului. Ibuprofenul poate interacționa cu o gamă largă de medicamente, crescând riscul apariției unor reacții adverse grave. Unul dintre principalele riscuri este combinarea ibuprofenului cu alte antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). Peste 900 de medicamente conțin un AINS, iar administrarea concomitentă crește semnificativ riscul de sângerări digestive și probleme cardiovasculare.

De asemenea, ibuprofenul poate amplifica efectul medicamentelor anticoagulante, cum ar fi warfarina, crescând astfel pericolul de hemoragii, în special la nivel digestiv. Un efect similar se observă și în cazul corticosteroizilor – aceștia reduc producția de mucus protector în stomac, încetinind procesul de vindecare și sporind riscul de ulcerații și sângerări gastrointestinale.

În plus, ibuprofenul poate afecta eficiența tratamentelor pentru hipertensiune arterială, inclusiv a diureticelor, făcând mai dificil controlul tensiunii. Dacă urmați un astfel de tratament, este recomandat să cereți sfatul medicului înainte de a lua ibuprofen.

Nu luați ibuprofen dacă:Ați avut vreodată o reacție alergică la orice medicament pentru durere sau febră; Sunteți imediat înainte sau după o operație pe inimă: Dacă ați avut o reacție adversă în trecut și luați ibuprofen din greșeală, contactați imediat medicul. Sunați la 112 dacă aveți aceste simptome:Umflarea feței,Dificultăți de respirație; Apăsare în piept.

Reacțiile anafilactice pot apărea rapid și pot pune viața în pericol. Nu așteptați să vedeți dacă simptomele trec. Sunați imediat la ambulanță, mai ales dacă ați mai avut reacții adverse.

Consumul regulat de alcool în combinație cu ibuprofenul crește considerabil riscul de sângerări gastrointestinale. Alcoolul irită mucoasa stomacului și slăbește bariera protectoare care previne leziunile cauzate de acidul gastric. În același timp, ibuprofenul reduce producția de prostaglandine, substanțe necesare pentru menținerea integrității mucoasei gastrice.

Dacă o persoană consumă trei sau mai multe băuturi alcoolice pe zi și ia ibuprofen, aceste efecte se pot cumula, favorizând apariția gastritei, ulcerelor și, în cazuri severe, hemoragiilor digestive. Simptomele unei astfel de complicații pot include dureri abdominale persistente, scaune de culoare neagră (melena) sau chiar vărsături cu sânge (hematemeză). Riscurile sunt și mai mari pentru persoanele care au deja afecțiuni gastrointestinale, cum ar fi ulcerul gastric sau esofagita de reflux, deoarece interacțiunea dintre alcool și ibuprofen poate agrava aceste probleme. De asemenea, persoanele în vârstă sunt mai predispuse la astfel de complicații, deoarece odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea organismului de a repara leziunile gastrice scade. Pentru a reduce riscul de sângerare digestivă, este recomandat să evitați consumul de alcool atunci când luați ibuprofen sau să optați pentru analgezice mai sigure în astfel de situații, cum ar fi paracetamolul, care are un impact mai redus asupra mucoasei gastrice.

Ibuprofenul este prezent în multe medicamente combinate pentru răceală, gripă, probleme sinusale sau digestive. Mulți oameni nu știu că iau ibuprofen când folosesc aceste medicamente. Citiți întotdeauna prospectul și verificați toate ingredientele. Dacă aveți îndoieli, întrebați farmacistul.

Alte medicamente care pot cauza reacții similare includ:Aspirina;Naproxenul.

Spuneți întotdeauna medicului despre alergiile și sensibilitățile de care suferiți. Chiar dacă nu ați avut probleme cu ibuprofenul până acum, fiți atenți la orice schimbare. Observați cu atenție orice modificare a respirației sau alte reacții pentru că sensibilitățile se pot dezvolta în timp.