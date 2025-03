N. D.

Primăria Ploiești va organiza, astăzi, dezbaterea publică a proiectului de buget al orașului, pentru anul 2025. Astfel, se poate spune că municipalitatea se ”achită” de obligația legală pe care o are în acest caz, aceea de a-i informa pe ploieșteni cum vor sta finanțele orașului în acest an, înainte ca proiectul de buget pe 2025 să fie aprobat, având în vedere faptul că vineri, 28 martie a.c., pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești va fi supus discuțiilor și votului în plen și acest subiect. Dezbaterea publică va avea loc începând cu ora 17.00, la sala mare a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești, la acest eveniment adresându-se invitația să participe persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai societăților comerciale din oraș, ai instituțiilor publice interesate etc. ”Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se mai pot depune până la data de 27.03.2025, ora 12.00”, au menționat reprezentanții Primăriei Ploiești, care au specificat faptul că luările de cuvânt vor dura maximum 10 minute și se vor referi, exclusiv, la proiectul de hotărâre ce vizează bugetul orașului pe anul 2025, persoanele interesate fiind rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail comunicare@ploiesti.ro sau la Direcția Comunicare Relații Publice și Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești, Piața Eroilor nr. 1A, Ploiești.

Conform proiectului de hotărâre, Primăria Ploiești se bazează, pentru anul 2025, pe venituri în valoare de 1.158.301,67 mii lei, din care 730.977,74 mii lei pentru funcționare și 427.323,93 mii lei – pentru dezvoltare, fiind înregistrat și un deficit în valoare de 7.350,84 mii lei, care urmează să fie finanțat din excedentul înregistrat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2024.

Reamintim faptul că primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a ținut să anunțe că, din acest an, vrea să revoluționeze modul în care sunt cheltuiți banii din bugetul local, în opinia sa fiind nevoie de reducerea sporurilor angajaților, dar și a numărului de funcționari publici. Astfel, edilul susține că este nevoie de schimbarea modului în care este construit bugetul, în opinia sa fiind nevoie ca să se pună accent mai mult pe beneficiile de care ar trebui să aibă parte cetățenii orașului, și nu pe funcționarea Primăriei Ploiești sau a direcțiilor și a societăților aflate în subordinea legislativului local, dând în acest sens ca exemplu faptul că, în anul 2024, investițiile au reprezentat doar circa 6% din buget, în timp ce cheltuielile de funcționare ale primăriei au reprezentat restul de 94%. Rămâne de văzut și în ce măsură consilierii locali vor fi de acord cu propunerile edilului, respectiv dacă vor vota sau nu proiectul de buget al orașului pe 2025 așa cum l-a gândit acesta, sau vor veni cu modificări sau amendamente, formulate chiar în timpul ședinței din 28 martie a.c.