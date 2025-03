Fetele antrenate de Loredana Ion şi Corina Savu au disputat o nouă dublă în cadrul Ligii I şi s-au apropiat de obiectivul accederii în Final Four.

De această dată, CS Judeţean a jucat împotriva celor de la Sportul Studenţesc. Prima partidă a fost câştigată de fetele noastre, scor 74-70, iar în al doilea meci s-a impus Sportul Studenţesc, cu 66-57.

În urma acestor rezultate, CS Judeţean ­Prahova s-a apropiat şi mai mult de realizarea obiectivului, calificarea în Final Four. Urmează două etape cu CSM Alexandria, în 15-16 martie, și o altă dublă cu CSM Iaşi, în 22-23 martie.

“Victoria obţinută contează mult, fetele au avut, din nou, o atitudine bună, au arătat combativitate şi sunt mulţumită de modul în care s-au implicat, în ambele jocuri. Am încredere în ele că vom intra în Final Four şi vom pregăti aşa cum trebuie ultimele meciuri ale sezonului regular”, a declarat Loredana Ion.

CS Judeţean Prahova: Ioana Savu, Daria Tănase, Daria Iordăchescu, Karina Munteanu, Agnes Zane, Andrada Dulhaz, Anisia Puşcaşu, Andreea Dumitru, Maria Cătălina Pîrvan, Cristina Grigore, Maria Natalia Belhamra, Ana Maria Dănilă, Ana Maria Coţovanu

Antrenor: Loredana Ion. Antrenor secund: Corina Savu