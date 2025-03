Partida de pregătire cu CS Județean Prahova este primul meci public al echipei naționale de handbal după participarea la Campionatul European. Totodată, este și prima dintre cele trei partide de verificare pe care naționala feminină le va disputa la începutul lunii martie.

După jocul de la Ploiești, lotul va pleca în Suedia pentru alte două confruntări amicale cu echipa scandinavă, programate pe 6 martie la Nyköping și pe 8 Martie la Örebro.

Naționala României a ajuns duminică în Ploiești și va rămâne în oraș până miercuri, 5 martie. Partida de verificare cu handbalistele prahovene se va juca de la ora 17:00, în Sala Sporturilor „Olimpia”.

Evenimentul se desfășoară în baza unui parteneriat între Consiliul Județean Prahova, Clubul Sportiv Județean Prahova și Federația Română de Handbal.

Biletele la meci costă 15 lei. Meciul dintre CS Județean Prahova și Naționala României va fi transmis în direct pe TVR Sport.

Ieri, organizatorii partidei au avut programată și o conferință de presă. Iată ce au declarat cei prezenți:

Constantin Din – președintele FRH: Știu că județul Prahova este unul important din punct de vedere sportiv și handbalistic. La nivel de copiii și juniori aveți foarte multe cluburi. Sunt foarte mulți cei care practică handbalul și vă doresc succes. Am decis să venim în Prahova pentru că suntem înaintea unui nou ciclu olimpic și-mi doresc ca Prahova să fie un loc cu noroc pentru echipa României. Așteptăm lumea la sală, să susțină ambele echipe și îmi doresc să fie un meci frumos, un meci din care tinerii sportiv să aibă ce învăța.

Florentin Pera – antrenor României: Ceea ce am reușit la Campionatul European am reușit prin forța grupului și vrem ca această calitate să o menținem și pentru următorul ciclu olimpic. Obiectivul clar este calificarea la Campionatul Mondial și acolo să jucăm mai bine decât am făcut-o la Euro. Andrei Buzoianu i-am dat încredere la echipa națională. Doamne ajută să promovați, evoluțiile ei să fie bune și, bineînțeles, va fi în atenția mea. Nu numai Andra, ci și alte jucătoare de la Prahova sunt binevenite la echipa națională. Meciul cu Prahova va fi unul special pentru Ștefania Stoica deoarece e prima dată când va jucă acasă cu naționala și va avea familia în sala. Eu am promovat-o la echipa națională, este o jucătoare de mare perspectivă, cu un potențial foarte mare. Eu am încredere ca poate deveni o jucătoare de top.

Adrian Chiruţ – antrenor CSJ: Este un eveniment util pentru noi și foarte frumos pentru județul Prahova mai ales că se fac investiții în handbal. Răspundem pozitiv echipei naționale chiar dacă noi trecem prin momente mai grele după eșecul cu Galați. Naționala are prioritate iar noi vrem să ieșim cu bine după acest test, adică să jucăm frumos și să nu avem jucătoare accidentate.