V. S.

Administrația ploieșteană este, în principal, vinovată de criza gunoiului din municipiu, iar în plan secundar – Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Prahova, a criticat, ieri dimineață, Virgiliu Nanu, președintele Consiliului Județean Prahova, modul defectuos în care atât primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, cât și Cristian Ganea, directorul executiv al ADI Deșeuri Prahova, au gestionat situația delegării serviciului de salubritate.

Pe de o parte, a declarat Virgiliu Nanu, administrația ploieșteană a încheiat un contract cu un operator care nu avea cum să intervină pentru ridicarea deșeurilor în lipsa avizelor legale necesare, iar, pe de altă parte, ADI Deșeuri, în speță Cristian Ganea, care nu a lansat procedurile pentru desemnarea unui nou operator de salubritate, dat fiind că Bin Go Solutions (fosta Rosal/ UWS) a intrat deja în perioada de 90 de zile de prelungire automată a contractului expirat la finalul anului 2024. Mai mult decât atât, pentru inacțiunea de care a dat dovadă și managementul defectuos, Nanu i-a cerut demisia lui Cristian Ganea de la conducerea executivă a ADI Deșeuri Prahova.

În cadrul conferinței de presă organizate miercuri dimineață la sediul Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu a făcut referire la adresele primite de la ANRSC și MIPE, instituții care au furnizat informații din care reiese atât că Ploieștiul nu a ieșit, de fapt, din ADI Deșeuri – neparcurgând toți pașii necesari –, dar și că operatorul cu care Primăria Ploiești a încheiat contractul nu are nici avizele necesare și nici licență pentru prestarea serviciilor de ridicare și transport ale deșeurilor din municipiul Ploiești.

Nanu a cerut, de altfel, Primăriei Ploiești, să dea liber autogunoierelor Bin Go Solutions pentru a ridica gunoiul și să se încheie criza gunoaielor care i-a ținut pe ploieșteni cu munții de deșeuri atât la platformele de lângă blocuri, cât și la case, instituții publice, spitale, școli.

Ulterior, prefectul județului, Emil Drăgănescu, a anunțat că, fără să fie nevoie de declararea unei stări de alertă – așa cum solicitase Comitetul Local pentru Situații de Urgență al municipiului Ploiești -, la Ploiești a început ridicarea gunoaielor, într-o primă fază în zona spitalelor: ”În Ploiești se strâng gunoaiele!

Fără a fi necesară declararea stării de alertă și fără să fie încălcate normele legale! Se începe cu zonele din proximitatea spitalelor! Îi mulțumesc președintelui CJ Prahova pentru implicare și determinare!”, a transmis prefectul Prahovei.