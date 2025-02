O creatură asemănătoare unui vierme, care emite jeturi de fluid ca să-şi captureze prada, a primit titlul de ‘Insecta anului 2025’ în Noua Zeelandă, informează DPA, citată de TVR Info. Acest peripatus, denumit Ngaokeoke sau vierme de catifea de Noua Zeelandă, a fost desemnat câştigător după ce a obţinut 2.652 din totalul de 24.985 de voturi acordate în cadrul unei competiţii organizate de Societatea entomologică din Noua Zeelandă. Julia Palmer, cercetător asociat în cadrul Plant and Food Research, spune că viermele de catifea nu este ”propriu-zis” un gândac (referire la denumirea în engleză a competiţiei, ‘Bug of the Year’, n.e.). ”Această specie incredibilă ar putea reprezenta apogeul evoluţiei – un testament viu al creaţiei perfecte a zeilor’‘, a spus ea. ”Aceste creaturi fascinante au rămas practic neschimbate în ultimii 500 de milioane de ani, micşorând decalajul dintre viermi şi insecte prin corpurile lor alungite şi catifelate, precum şi perechile de picioare scurte”.

Scuipă jeturi de fluid ca să-şi captureze prada, pe care o dizolvă într-o ‘supă’ înainte de a o mânca, a spus Palmer, adăugând: ‘Aceste fosile vii nu seamănă cu nimic altceva”.

Mantis religiosa neozeelandeză – una dintre puţinele călugăriţe care nu recurge în mod obişnuit la canibalism sexual – a obţinut medalia de argint în cadrul competiţiei.

Holacanthella, o insectă cu ţepi galbeni şi portocalii şi tendinţa de a sângera defensiv atunci când este deranjată, s-a clasat pe locul al treilea.

Această competiţie a fost lansată în 2023, inspirată de o altă competiţie neozeelandeză extrem de populară, dar şi controversată câteodată, ‘Pasărea anului’.