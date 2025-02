• Primarul orașului acuză, din nou, „mafia gunoaielor“

Atenționarea primarului Mihai Polițeanu, făcută cu o săptămână în urmă, prin care semnala că există posibilitatea ca fostul operator de salubritate să saboteze activitatea noului operator care ar trebui să-și înceapă activitatea din data de 17 februarie a.c.cu scopul ca ploieștenii să fie ”eliberați de mafia gunoaielor”, deja s-a adeverit. Atât miercuri , cât și joi, edilul ploieștean a făcut publice o serie de informații referitoare la unele acte, considerate ilegale, la care recurge fostul operator, care a încălcat flagrant și clauzele contractului pe care îl avea încheiat cu municipalitatea. Astfel, susținând că fostul operator inundă spațiul public cu dezinformări, dar și că face presiuni politice și comerciale, joi, primarul a subliniat că Ploieștiul nu va depozita gunoaie la Ariceștii Rahtivani, ci ”le va trata la o stație existentă, care funcționează deja și asta face”. Ca urmare, a ținut să detalieze: ”Ei instigă la comiterea de fapte penale spunând că au protecția poliției. Și mă refer direct la conducerea Bin Go Solutions, fost UWS, care a comunicat șoferilor de pe autospeciale să continue și să forțeze prezența Rosal pe străzile Ploieștiului și de luni încolo, spunându-le că le vor plăti amenzile și că au protecția poliției naționale. Le spun încă o dată să nu subestimeze determinarea de a scăpa Ploieștiul și ploieștenii de ei. Să nu subestimeze furia oamenilor și ura pe care o au față de ei. Nu au cu ce mă presa, nu au cu ce mă cumpăra. Orice interes electoral sau politic pe care l-aș avea, el pălește în fața interesului Ploieștiului. Și ei nu fac parte din planurile de viitor ale Ploieștiului, să înțeleagă acest lucru o dată și definitiv!”. De adăugat faptul că precizările menționate vin după ce, mier­curi după amiază, tot primarul, prin intermediul unui comunicat de presă transmis de către Primăria Ploiești, anunța că investițiile asumate de fostul operator prin contractul încheiat cu municipalitatea au rămas doar pe hârtie. Concret, în comunicatul ce purta titlul ”Unde sunt investițiile plătite de ploieșteni?” se menționa faptul că 43 de autospeciale pentru ridicarea și transportul gunoaielor; 2.038 de pubele de 240 litri; 1.122 de containere de 1,1 metri cubi; 386 de coșuri de gunoi de 50 de litri pentru parcuri; 2.882 de coșuri de gunoi de 50 l stradale; 24.548 de pubele de 120 l pentru gospodării individuale, dar și altele, evaluate la aproximativ 10 milioane de euro, ar fi trebuit să primească orașul ca “bunuri de predare” la încheierea din 15 ianuarie 2025 a contractului dintre ADI Deșeuri și UWS/Rosal, actual Bin Go Solutions. ”Aceste bunuri de predare reprezintă investițiile incluse în factura fiecărui ploieștean, pe care s-a obligat să le facă fostul operator în Ploiești pe durata derulării contractului, urmând ca la finalizarea acestuia să fie predate comunității noastre. Scumpirile succesive ale tarifelor la salubritate au fost făcute și cu motivația acestor investiții. ADI Deșeuri, prin Cristian Ganea, trebuia să se asigure că aceste investiții se întâmplă. Nu a făcut-o, Rosal/UWS, actual Bin Go Solutions, trebuia să facă aceste investiții. Nu le-a făcut.Vom cere aceste bunuri de predare plătite deja de cetățenii Ploieștiului, dar care, în realitate, nu există. Dacă nu ni le predau, vom sesiza instituțiile competente pentru că asta ar reprezenta unul dintre cele mai mari jafuri direct din buzunarul ploieștenilor. Suplimentar, în înțelegere cu Bin Go Solutions și pentru avantajarea acesteia, ADI Deșeuri, prin Cristian Ganea, refuză să dea înapoi platformele de colectare a deșeurilor, care sunt ale Ploieștiului”, se mai arată în comunicatul de presă.

La solicitarea de a ne preciza cum va afecta nepredarea bunurilor enumerate în comunicatul de presă noul operator de salubritate, având în vedere că este prevăzut ca acesta să-și înceapă activitatea pe 17 februarie 2025, dar și refuzul înapoierii platformelor de colectare a deșeurilor, joi, reprezentanții Primăriei Ploiești ne-au precizat: ”Nepredarea bunurilor menționate în comunicatul de presă are un impact direct asupra activității noului operator de salubritate. În lipsa acestor echipamente, investițiile necesare pentru începerea activității cresc semnificativ, ceea ce va face imposibilă diminuarea costurilor facturate către populație. În ceea ce privește refuzul de a preda platformele de colectare a deșeurilor, acest lucru pune o presiune suplimentară asupra noului operator. Acesta va fi nevoit să achiziționeze echipamentele lipsă din fonduri proprii, ceea ce generează costuri suplimentare, cu excepția autospecialelor, care au fost deja cumpărate. Conform datelor transmise, ar fi trebuit predate 243 de platforme gospodărești pentru colectarea deșeurilor”.