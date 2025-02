Durerea în gât este foarte frecventă, în special în sezonul rece, iar de obicei părinții nu ar trebui să își facă griji. În mod normal, ea trece în decurs de o săptămână, potrivit NHS (Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie).

Dar durerea în gât a copilului poate reprezenta o urgență reală, potrivit Health.Harvard.Edu- citat de Hotnews- în următoarele situații:

*Când copilul are probleme cu respirația. Durerea în gât ar putea fi un semn de blocare a căilor respiratorii.

*Când copilul are probleme la înghițire, chiar și salivă.

*Când copilul are febră mare, care nu scade, sau somnolență neobișnuită. O temperatură de 38-39 grade sau mai mare, care nu scade cu Paracetamol sau Ibuprofen, poate fi, în unele situații, semn al unei infecții grave.

Și somnolența neobișnuită poate fi semnul unei infecții.

*Când copilul are dureri severe. Oriunde ar fi localizate aceste dureri, ele necesită atenție imediată.

În oricare dintre aceste situații, ar trebui să vă adresați de urgență medicului. Din fericire, astfel de urgențe sunt rare.