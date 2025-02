Implozia catastrofală a submersibilului „Titan” a ridicat numeroase semne de întrebare asupra domeniului turismului subacvatic, care, înainte de tragedie, era relativ necunoscută publicului larg. Cu toate acestea, numeroase proiecte subacvatice continuă să avanseze în sectorul privat, iar unul dintre ele își propune chiar să construiască o așezare umană subacvatică permanentă, relatează Gizmodo, potrivit Hotnews.

Obiectivul principal al proiectului DEEP este să stabilească o colonie subacvatică permanentă în scopuri de cercetare științifică și explorare. Inițiativa s-a distanțat semnificativ de companii precum Oceangate, operatorul submersibilului „Titan”, care a fost acuzată că a ocolit reglementările și a făcut compromisuri în privința siguranței pentru a reduce costurile și a urmări profitul.

Prin contrast, DEEP subliniază că, în prezent, colaborează cu o agenție internațională de acreditare, Det Norske Veritas (DNV), pentru a se asigura că vehiculele și structurile sale subacvatice respectă reglementări solide și bine stabilite privind siguranța. În loc să se concentreze pe turism, organizația afirmă că scopul său principal este să creeze o bază acvatică care să ajute omenirea să înțeleagă mai bine oceanul.

Mike Shackleford, directorul de operațiuni al DEEP, a declarat recent pentru The Guardian că „obiectivul este să trăim în ocean, pentru totdeauna. Să avem așezări umane permanente în toate oceanele lumii”. Inovațiile tehnologice necesare pentru realizarea acestui obiectiv ce deocamdată rămâne ancorat în domeniul științifico-fantasticului includ crearea unor noi tipuri de submarine și a unei rețele de baze subacvatice, pe care cei de la DEEP le numesc „sentinele”.

DEEP are propriul său site web, unde oferă o prezentare relativ deschisă și transparentă a diverselor sale procese inginerești și dificultăți întâmpinate. Cu un an în urmă a prezentat și o simulare video privind cu ceea ce țintește.

Mai nou, DEEP i-a invitat pe jurnaliștii de la The Guardian la baza sa de operațiuni din Gloucestershire, comitatul din vestul Marii Britanii, aproape de granița cu Țara Galilor, unde DEEP își desfășoară în prezent operațiunile.

Aici, inginerii de la DEEP dispun de un lac cu o adâncime de 80 de metri, unde își pot testa vehiculele submersibile și își pot dezvolta viziunea asupra unei civilizații acvatice, potrivit reprezentanților proiectului. Baza include și o „școală de instruire”, unde oamenii de știință participanți pot învăța cum să trăiască și să lucreze în medii subacvatice.

The Guardian a relatat că DEEP beneficiază și de sprijinul unui donator misterios, extrem de bogat. Publicația notează că instalația este „finanțată de un singur investitor privat anonim, cu resurse financiare vaste, care dorește să investească sute de milioane de lire sterline (dacă nu mai mult) într-un proiect care va ‘crește înțelegerea asupra oceanului și a rolului său esențial pentru umanitate’”.

Ziarul britanic menționează, de asemenea, că echipa de conducere a DEEP „rămâne extrem de discretă nu doar în privința sumei investite (afirmă doar că este considerabil mai mare decât cele 100 de milioane de lire sterline investite în campusul DEEP de lângă Chepstow), ci și în ceea ce privește identitatea investitorului”.

„Indiferent cine este în spatele acestui proiect, dimensiunea investiției face ca o idee ambițioasă să pară că se transformă rapid în realitate”, mai scrie The Guardian. Site-ul tech Gizmodo amintește în schimb că, în afară de sumele mari alocate construirii unor buncăre subterane, unii dintre cei mai bogați oameni ai lumii își folosesc averile uriașe pentru a finanța proiecte futuriste costisitoare.