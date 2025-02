N. Dumitrescu

În scandalul înregistrat la Ploiești pe tema noii crize a gunoiului, despre care v-am informat în ediția de ieri a ziarului nostru, a intervenit și conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM). Astfel, după ce, marți, primarul Mihai Polițeanu a anunțat că semnarea contractului de salubritate dintre primărie și noul operator- Brantner- este perfect legal, contestația pentru cererea de suspendare, formulată de fostul operator Bin Go Solutions la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a fost respinsă, dar există, în continuare, un blocaj nejustificat și ilegal din partea APM Prahova pentru eliberarea autorizației de mediu noului operator care ar fi trebuit să-și înceapă activitatea din 17 februarie a.c., ANPM a anunțat că a trimis ieri, la Ploiești, la APM Prahova, de la București, Corpul de Control. ”Scandalul aflat în desfășurare, în aceste zile, pe tema colectării deșeurilor din municipiul Ploiești, relatat pe larg de mass-media locală, a determinat conducerea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului (ANPM) să trimită Corpul de Control la Agenția pentru Protecția Mediului Prahova (APM)”, a anunțat, în mod oficial ANPM, cu detalii suplimentare despre această verificare venind chiar președintele acestei instituții. ”Au fost formulate acuzații la adresa conducerii APM Prahova, instituție aflată în coordonarea ANPM și în subordinea Ministerul Mediului – România și, pentru că nu ne dorim să existe niciun fel de suspiciuni în privința activității noastre centrale sau din teritoriu, am decis să trimit la Ploiești Corpul de Control și un specialist al Direcției Juridice a agenției, pentru a verifica modul în care a fost acordată Autorizația de Mediu pentru operatorul aflat sub contract cu municipalitatea. E important ca această situație să fie rezolvată înainte de a deveni o problemă de sănătate publică și vreau să mă asigur că, în cees ce ne privește, demersurile legale au fost și vor fi făcute corect și în acest caz”, a anunțat președintele ANPM, Laurențiu Alexandru Păștinaru, care a menționat că rezultatele controlului ANPM vor fi făcute publice în zilele următoare.