George Marin, Mons

Ne-au muncit bine de tot „dracii negri” până să putem răsufla ușurați la fluierul de final al scoțienei Hollie Davidson. A fost o luptă fizică teribilă purtată pe un teren greu, o luptă în care fiecare team a încercat să arate forța înaintării încă din debut. Molul rulant făcut de ai noștri a dat semnalul. Dar cel al belgienilor a fost de succes. A dus balonul în apropierea buturilor pentru o grămadă la linia de 5 metri urmată de pătrunderea căpitanului Torfs. Dar faza plecase anterior de la pătrunderea lui Berger și indecizia lui Vaovasa de a pasa. Puseserăm noi 3 puncte pe tabelă, dar iată că belgienii ne-au întors cu eseu transformat. Cursa de recuperare a deficitului a avut o sincopă la lovitura de pedeapsă pe care Rupanu a trimis-o în bara „H”-ului. Vigoarea pe care eseul marcat le-a dat-o gazdelor s-a văzut și în faptul că românii noștri au pierdut mingea într-un mol rulant pe care îl inițiaseră! Vaovasa era cât pe ce să le ofere un nou cadou belgienilor. Din fericire, Tique își folosește viteza pe partea sa, în dreapta, și se duce solitar în terenul de țintă. Răsuflăm ceva mai ușurați, dar și îngrijorați pentru ce va urma. Am pierdut multe baloane pe neatenții, dar și pentru că purtătorul balonului nu a primit susținere rapidă.

Ceea ce s-a întâmplat la reluare ne-a dus pe toți românii din tribună și la extaz, dar și la o îngrijorare cum nu ne gândeam că putem întâmpina. Rupanu a mai reușit transformarea a două penalități – una contestată cam sever de tribuna belgiană, pentru că Hollie Davidson a întors faza de departe – iar Gontineac a prins o minge la intercepție tot atât de ușor cum ai culege un măr și s-a dus până la eseu. Simionescu a ieșit și el la rampă cu o cursă solitară în care a câștigat mai bine de 40 de metri, iar Rupanu s-a aflat în ziua lui de șut. Mitu a marcat un eseu la colț, realizare pe care tabela stadionului a refuzat multă vreme să o afișeze. Belgienii au izbucnit. Grămada lor a marcat un eseu căruia doar proba video i-a putut stabili autorul. A fost semnalul complicării lucrurilor. Pentru noi, desigur. Asta chiar dacă Manumua a dat niște placaje formidabile în terenul advers, stopând acțiunile belgienilor. Chiar dacă a trebuit să joace preț de 10 minute fără Gontineac – cartonaș galben văzut de el (min. 68) – echipa României a stat destul de lung în terenul advers, reducând perioada de posesie a belgienilor. Manumua a salvat un eseu ca și făcut, dar ce folos că a văzut și el cartonașul galben pentru o iregularitate comisă asupra lui Adaba într-o secvență anterioară. Chiar și jucând cu doi oameni mai puțin, românii nu numai că nu au primit puncte, dar au profitat de greșelile belgienilor marcând alte trei pe tabelă.

Rupanu a primit titlul de omul meciului.

Belgia – România 14-31 (7-10)

România: 1. Alexandru Savin, 2. Ștefan Buruiană, 3.Cosmin Manole, 4. Adrian Moțoc, 5. Andrei Mahu, 6. Cristi Boboc, 7. Cristi Chirică, 8. Adrian Mitu, 9. Gabriel Rupanu, 10. Vaovasa Hinckley, 11. Tevita Manumua, 12. Jason Tomane, 13. Taylor Gontineac, 14. Iliesa Tiqe, 15. Marius Simionescu (cpt.). Rezerve: 16. Tudor Butnariu, 17. Iulian Hartig, 18. Gheorghe Gajion, 19. Marius Iftimiciuc, 20. Jacob Immelman, 21. Alin Conache, 22. Mihai Graure, 23. Vlad Neculau. Antrenor: David Gérard.

Au marcat: Torfs eseu, Raynier eseu, De Franq 2 transformări / Tique eseu, Gontineac eseu, Mitu eseu, Rupanu 3 lovituri de pedeapsă, 2 transformări, Conache o lovitură de pedeapsă.

La finalul meciului, pe gazon, antrenorul David Gérard și președintele Alin Petrache au oferit scurte declarații în exclusivitate pentru ziarul „Prahova”, singura publicație din presa scrisă din România care a avut reprezentant la Mons.

David Gérard: „În prima parte a jocului am avut o evoluție așa și așa. Am pierdut baloane în zone importante ale terenului, iar belgienii sunt și ei insistenți în joc, se agață de mingi. Nu am fost chiar foarte buni în detalii în această parte a jocului. Dar ne-am revanșat pentru că am făcut o foarte bună repriză secundă, apărându-ne bine când eram în 13 jucători, profitând și speculând prospețimea noastră. Mă limitez la a spune doar atât pentru că, în această seară, nu prea îmi vine să judec acest meci încheiat. Vreau să ne bucurăm cu toții de această realizare a noastră”.

Alin Petrache: „Nu aș putea măsura fericirea pe care o am astăzi, mai ales pe cea pe care o simt față de jucători. Astăzi ei au jucat extraordinar, au jucat cu inima. Au fost puternici, au placat, s-au apărat. Mesajul meu astăzi a fost să jucăm pentru români și pentru familiile noastre. Să demonstrăm că suntem prima echipă din România care merge la o competiție mondială. Le mulțumesc jucătorilor, le mulțumesc și fanilor care au fost aici într-un număr neașteptat de mare!”.