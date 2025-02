• Primarul a depus douã sesizări la IJP Prahova; fostul operator dă asigurări cã nu va cădea

pradã șantajului și amenințărilor

N. Dumitrescu

Deși de la începutul acestei săptămâni colectarea și transportul gunoiului menajer din Ploiești, așa cum anunțase primarul Mihai Polițeanu, ar fi trebuit să se realizeze de către un alt operator, acest lucru nu s-a întâmplat. Pe data de 17 februarie a.c., noul operator încă nu primise- de la Agenția de Protecția Mediului Prahova- toate avizele necesare desfășurării activității, în timp de fostul operator susține, în continuare, că este singurul abilitat să presteze acest serviciu public în oraș. Cum, de regulă, atunci când doi se ceartă al treilea câștigă, de data aceasta, mai degrabă cineva pierde, și anume orașul, prefigurându-se o nouă criză a gunoiului, în contextul în care, nici luni, și nici ieri, de dimineață, nu a fost ridicat. Dată fiind această situație, Primăria Ploiești a anunțat, luni după-amiază, că a depus două sesizări la Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Prahova, în timp ce reprezentanții fostului operator resping toate acuzațiile aduse de către municipalitate. Concret, așa cum se arată într-un comunicat de presă, primarul Mihai Polițeanu a solicitat IJP Prahova să cerceteze modalitatea prin care s-a realizat transferul autorizației de mediu de la S.C United Waste Solutions S.R.L. (fostă Rosal) către noul operator de salubritate delegat al ADI Deșeuri Prahova, S.C. Bin Go Solutions S.R.L. ”În sesizarea autorității publice ploieștene se face referire la verificarea legalității deciziei nr. 9/1669 din 13.02.2025, de transferare a Autorizației de Mediu nr. PH 63 din 15.04.2021, emisă de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova pentru S.C. United Waste Solutions S.R.L. către noul titular de activitate, S.C. Bin Go Solutions S.R.L. Plângerea, adresată conducerii poliției județene, face referire și la cercetarea legalității noului act adițional încheiat în data de 10.02.2025 la Contractul de delegare a serviciilor publice de salubritate, acesta încetând după data de 15.01.2025. Primăria Ploiești consideră că Niculescu Bogdan, administrator Bin Go Solutions S.R.L., și Dragomir Florin Auraș, președintele ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deşeurilor Prahova”, prin derularea activităților mai sus amintite, întrunesc elementele constitutive pentru comiterea infracțiunilor de fals intelectual, fals în declarații și uz de fals, reglementate de art. 321, art. 323 și art. 326 din Codul Penal. Astfel, se dorește blocarea activității noului operator de salubritate al Ploieștiului, desemnat în urma deciziei Consiliului Local Ploiești, pentru că nu pot fi emise, pe aceeași zonă, două autorizații de mediu”, se precizează în comunicatul de presă transmis de Primăria Ploiești. De asemenea, prin intermediul aceluiași comunicat se face apel către ploieșteni ca să sprijine municipalitatea ”cu răbdare și înțelegere” întrucât aceasta se află în faza parcurgerii pașilor legali necesari până la deblocarea situației acestui serviciu public prin care se asigură colectarea deșeurilor menajere direct de la proprietari sau de pe platformele gospodărești. Totodată, primăria a mai anunțat că edilul orașului a mai depus încă o plângere la IJP Prahova, respectiv împotriva lui Cristian Ganea, care se află la conducerea ADI Prahova, solicitând demararea unei cercetări, conform legii, primarul considerând că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de abuz în serviciu, în conformitate cu Codul Penal.

”Primarul acuză directorul ADI Prahova, Cristian Ganea, de abuz în serviciu (art. 297 Cod Penal) pentru refuzul de a preda municipiului Ploiești platformele gospodărești și terenurile aferente, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 624/12.12.2024 de retragere din ADI Deșeuri Prahova. Aceste bunuri sunt esențiale pentru desfășurarea activității noului operator și implementarea proiectului de „Construire a insulelor ecologice digitalizate tip 1”. Refuzul de a preda aceste bunuri este abuziv. Am solicitat organelor de cercetare penală să ia măsurile legale necesare pentru protejarea intereselor ploieștenilor”, a mai anunțat Primăria Ploiești. De partea cealaltă, fostul operator- Bin Go Solutions – se apară, prin intermediul unui comunicat de presă precizând următoarele: ”Având în vedere calitatea societății noastre de unic operator de salubritate abilitat de lege să presteze serviciul public de salubrizare în Ploiești, aducem la cunoștință opiniei publice că pe data de 17.02.2025 în mod abuziv și fără vreun temei legal am fost obstructionați în desfășurarea activității de salubritate de către Primăria Ploiești, care a acționat contra intereselor ploieștenilor, împiedicând ridicarea deșeurilor municipale prin acțiuni abuzive ale Poliției Locale care fără temei legal și fără respectarea legii a substras licențele de transport ale autospecialelor de salubrizare. Arătăm că acest fapt pune în pericol sănătatea publică și creează o nouă “criză” a deșeurilor în Ploiești. Aceste fapte vin în contextul în care până în prezent operatorul “uzurpator”, Brantner Servicii Ecologice, nu deține autorizație valabilă de mediu, licență de lucru, contracte pentru eliminarea, tratarea și sortarea deșeurilor și, deci, nu poate presta în mod legal serviciul de salubritate. Ne arătăm consternați și stupefiati de acest atac continuu al Primăriei Ploiești la Sistemul de Management al Deșeurilor din județul Prahova la care este parte, atac ce provoacă daune iremediabile societății noastre și ploieștenilor. În final asigurăm ploieștenii de faptul că societatea noastră nu va cădea pradă șantajului și amenințărilor, urmând să încerce ridicarea deșeurilor municipale în continuare, țînând seama de dispozițiile contractuale aflate în vigoare, în speță cele cuprinse în cadrul contractului nr.1792/13.09.2016, a cărui valabilitate expiră în data de 15.04.2025. Totodată, aducem la cunoștință opiniei publice că am formulat plângere penală pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu contra interselor persoanei față de reprezentanții Primăriei Ploiești și ai Poliției Locale Ploiești, care au sancționat contravențional societatea noastră în mod nelegal”.

Reamintim că, prin hotărârea legislativului local, din data de 12 decembrie 2024, s-a aprobat retragerea municipiului Ploiești din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”, pe motiv că această structură comunitară nu și-a îndeplinit propriile obligații, conform Statutului acestei structuri comunitare. Ulterior acestui demers, pe data de 7 februarie a.c., primarul Mihai Polițeanu a organizat o conferință de presă în care anunța că orașul va avea un nou operator și că ”ploieștenii sunt eliberați de mafia gunoaielor, iar Ploieștiul a devenit o republică independentă de feuda gunoaielor din Prahova!”.

De adăugat și faptul că, ieri, după orele 14.00, sub titlul ”Știre de ultimă oră”, primarul Mihai Polițeanu a făcut public și următorul anunț:”Contractul de salubritate dintre Primăria Ploiești și compania Brantner este perfect legal. Contestația formulată de Bin Go Solutions (fostă Rosal/UWS) la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor a fost respinsă. Dar, în continuare, suntem blocați nejustificat și ilegal de APM Prahova și directorul Florin Diaconu, care de o săptămână blochează cererea de eliberare a autorizației de mediu. Autorizația presupune prelucrarea documentației și o vizită la garajul Brantner”.