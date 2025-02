V. Stoica

Spitalul de Ortopedie din Azuga, una dintre unitățile medicale recunoscute nu numai în Prahova pentru specialiștii în ortopedie care-și desfășoară aici activitatea, este în subordinea Consiliului Local Azuga, autoritatea care are în derulare un proiect de eficientizare energetică a clădirii spitalului. Din păcate, însă, deși demarat de acum cinci ani, proiectul se află doar la jumătate din lucrările preconizate, din lipsa fondurilor pentru achitarea facturilor restante. Primarul Adrian Purcaru, care a preluat frâiele administrației locale la sfârșitul lunii octombrie 2024, pune chiar și problema unei eventuale insolvențe a orașului, din cauza proiectelor aflate în diverse stadii de implementare, dar care sunt în impas. ”Întârzierea finalizării lucrărilor de eficientizare energetică a Spitalului de Ortopedie Azuga este cauzată de mai mulți factori precum lipsa resurselor financiare pentru plata facturilor restante (unele din anul 2022), câteva luni de zile pierdute cu procesul de etapizare a proiectului, dar și probleme tehnice legate de puterea insuficientă a transformatorului electric care asigură necesarul de energie electrică pentru Spital. Deși proiectul a fost demarat în anul 2020, stadiul actual al lucrărilor este doar la 50%. Problemele financiare se vor rezolva parțial prin contractarea creditului aprobat în luna decembrie, rămânând de asigurat din bugetul local sau din surse atrase de la Guvern, Consiliul Județean partea de facturi restante. Suntem în dialog permanent cu constructorul și cu proiectanții pentru a găsi soluții de reluare a lucrărilor și încercăm să asigurăm condițiile pentru finalizarea proiectului în cursul acestui an. În ce privește situația transformatorului electric, am solicitat către Societatea Electrica S.A. suplimentarea puterii instalate pentru a fi în acord cu cerințele de consum actuale ale Spitalului Azuga și avem promisiunea rezolvării acestei situații fără costuri suplimentare din partea bugetului local. Obiectivul principal pentru acest an este să ducem la bun sfârșit proiectele aflate în diferite stadii de realizare, căutând soluții pentru acoperirea sumelor necesare (peste 2 milioane euro) și să evităm o situație de insolvență a orașului nostru”, este semnalul de alarmă tras de edilul orașului Azuga.

Ce variante ar fi pentru această unitate medicală? O asociere între orașele Azuga și Bușteni, pentru administrarea acestui spital care nu se adresează exclusiv azugenilor, ar fi una dintre posibilități.