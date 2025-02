Edilul anunță că nu se lasă și „continuă lupta cu mafia deșeurilor”

N. Dumitrescu

Neridicarea gunoiului în Ploiești, situație ce a dus la reapariția munților de reziduuri menajere în oraș, a atras și amenzi în contul Primăriei Ploiești. Miercuri, Garda Naţională de Mediu a anunțat că a sancționat primăria cu 60.000 de lei, ca urmare a gestionarii defectuoase a deșeurilor atât la nivelul platformelor de precolectare, cât şi la nivelul gospodăriilor populației. ”În urma unui control desfăşurat în perioada 21-26 februarie 2025, comisarii din cadrul Comisariatului Judeţean Prahova au constatat faptul că Primăria Ploieşti nu a asigurat, conform atribuțiilor ce îi revin, salubrizarea corespunzătoare a oraşului. Astfel, s-a constatat faptul că începând cu data de 17.02.2025 nu s-a mai respectat graficul de colectare a deșeurilor, situație ce a persistat pe toată durata verificărilor până la momentul finalizării controlului. În penultima zi a controlului (25 februarie), verificările s-au făcut chiar cu reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Prahova şi în prezența reprezentantului Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești. S-au verificat puncte de colectare a deșeurilor din diferite zone din oraș, unde s-au evidenţiat cantități semnificative acumulate atât pe platformele de precolectare cât și depozitate necontrolat în afara acestora, direct pe sol”, se arată într-un comunicat al Gărzii Naționale de Mediu. De asemenea, și Direcția de Sănătate Publică Prahova a dat propria amendă primăriei, în valoare de 40.000 de lei, tot pe fondul crizei gunoaielor. Așa cum v-am mai anunțat, începând de miercuri, fostul operator de salubritate a demarat, în Ploiești, acțiunea de ridicare a gunoaielor din oraș, considerând că două proiecte de hotărâre, aprobate pe data de 25 februarie a.c. în Consiliul Local Ploiești, îi sunt favorabile. În schimb, primarul Mihai Polițeanu susține că ambele hotărâri sunt ilegale și că le va ataca în Contencios Administrativ, în speranța că justiția va face dreptate în acest caz, declarația fiind făcută miercuri după-amiază, în cadrul unei conferințe de presă. Totodată, edilul precizează că este hotărât să continue lupta cu ”mafia gunoaielor”, acesta susținând că este ilegală prezența societății de salubritate Bin Go Solutions nu doar în Ploiești, ci și în alte 37 de localități din județ, întrucât i-a expirat, la 30.12.2024, licența de a presta activitatea. În acest context, edilul a ținut să-l invoce și pe președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, care, în cadrul unei conferințe de presă pe care acesta a organizat-o miercuri, a acuzat administrația ploieșteană că este vinovată de actuala criză a guoiului, care a fost creată artificial. ”Președintele Consiliului Județean Prahova are dreptate, această criză a fost creată artificial, dar nu de Primăria Ploiești. Să gândim logic! Cine are interes să creeze artificial o criză a gunoiului în momentul în care apare un nou operator de salubritate, altul decât fostul Rosal? Eu, ca să-mi produc singur costuri politice? Sau un politruc și sugativă din banii publici? Din PSD… ca să dau un exemplu. Sau Cristi Ganea, care-și pierde job-ul pentru că a ieșit Ploieștiul din ADI Deșeuri? (…) Salata de cuvinte care a fost livrată zilele acestea de tot felul de personaje, de compania Bin Go, de tot felul de instituții ale statului din Prahova care sunt subordonate politic, a fost doar pentru a crea o aparență de legalitate și pentru a induce ideea că suntem toți la fel. Eu nu sunt la fel ca acei mafioți! Cum să las promisiunile de campanie? Sunt angajamente luate în fața oamenilor și validate prin votul ploieștenilor. Cum să mă fac că nu există? Dimpotrivă, ceea ce am promis sunt obiectivele mele în acest mandat și mă voi lupta pentru ele. Soluția a fost și este ieșirea din ADI Deșeuri, să nu mai fim captivi unei mafii a gunoaielor! Am ieșit din ADI Deșeuri prin votul consilierilor locali, aceiași oameni care au votat să revenim în ADI Deșeuri! S-a votat un caiet de sarcini pentru contractarea unui operator în Ploiești și s-a dus la bun sfârșit, în condiții legale, această procedură de achiziție.Toate aceste hotărâri au intrat în circuitul civil, au produs efecte juridice și nu mai pot fi întoarse din drum la discreția unor politicieni! Cu atât mai puțin a celor care au interese directe să rămână Rosal în Ploiești, împotriva intereselor ploieștenilor”, a declarat primarul Mihai Polițeanu în cadrul conferinței de presă. Într-un final, în opinia sa, singura soluție a rezolvării crizei deșeurilor în Ploiești este ca noul operator – Brantner – care a încheiat recent contract cu primăria, să obțină, cât mai repede, în ciuda tuturor piedicilor care i s-au pus, toate avizele necesare pentru a-și putea începe activitatea.