Ieri, ședință extrem de tensionată în legislativul local, în care s-a analizat și revocarea deciziei de retragere a municipiului din ADI Deșeuri

N. Dumitrescu

Emil Drăgănescu, prefectul județului Prahova, nu și-a dat acordul pentru declararea Stării de alertă la nivelul Ploieștiului, solicitată de administrația ploieșteană pe 21 februarie a.c., în contextul noii crize a gunoiului. Anunțul a fost făcut, ieri, în mod oficial, prin intermediul unui comunicat de presă, transmis de Instituția Prefectului, cu precizarea că decizia a fost anunțată, personal, chiar de către prefect, tot ieri, și în cadrul ședinței Consiliului Local Ploiești, la care acesta a ținut să participe în mod special, și în care a dat citire motivației ce a stat în spatele deciziei sale. Astfel, subliniind că luarea unei hotărâri sub nicio formă nu poate să contravină normelor și legislației în vigoare, prefectul a ținut să precizeze că decizia sa a avut la bază răspunsul primit de la o serie de instituții publice, cărora le-a fost solicitat un punct de vedere în situația de criză semnalată de către municipalitatea ploieșteană. ”Instituția Prefectului Prahova opinează că declanșarea Stării de alertă este o măsură care se poate aplica atunci când există un blocaj care nu ține de acțiunea sau inacțiunea emitentului, de dorința sa, ci ține de imposibilitatea reală de a oferi un serviciu de utilitate publică. Declararea Stării de alertă nu trebuie, în niciun caz, să favorizeze operatori care nu dețin autorizațiile prevăzute de lege și nici să oblige operatori privați să presteze activități în afara unor contracte, cu încălcarea legislației în materie. Astfel, ținând seama de faptul că instituțiile cu atribuții în domeniu apreciază în unanimitate că nu au fost respectate prevederile legale în materie, precum și că operatorii privați implicați nu recunosc dreptul de tratare/depozitare al deșeurilor colectate de către S.C. BRANTNER ECOLOGICE – S.C. ROECO S.R.L. de pe raza Municipiului Ploiești, prefectul județului Prahova nu își dă acordul pentru declararea Stării de Alertă la nivelul municipiului Ploiești”, a ținut să anunțe, în plenul întrunirii, prefectul județului, care a precizat că rezolvarea crizei gunoiului cu care se confruntă Ploieștiul este atributul aleșilor locali ploieșteni. Aflat alături de prefect, la aceeași masă a ședinței Consiliului Local Ploiești, primarul Mihai Polițeanu, precizând că instituirea Stării de alertă a fost solicitată având în vedere starea excepțională cu care se confruntă orașul, din cauza neridicării gunoiului menajer, a ținut să-i adresese o serie de reproșuri acestuia: ”Sunt dezamăgit de răspunsul primit din partea prefecturii, care este o salată de cuvinte! Acest refuz va adânci criza gunoiului în care se află Ploieștiul, în condițiile în care nu există niciun operator de salubritate care să aibă licență, licență care se leagă de existența unui contract, pe care îl are semnat doar noul operator. Contractul cu fostul operator este expirat din 15 ianuarie 2025, în timp ce licența acestuia pentru prestarea de activitate a expirat la sfârșitul anului trecut. Am stat opt ani într-o groapă de gunoi, iar ce faceți acum dumneavoastră este să vă bateți joc de Ploiești și de ploieșteni”. Trebuie să menționăm faptul că acest subiect a creat o foarte mare tensiune în cadrul ședinței, câțiva dintre consilieri acuzându-l pe primar că din cauza acestuia s-a ajuns ca Ploieștiul să traverseze o nouă criză a gunoiului. ”Ploieștiul se află în pragul unei crize sanitare și suntem în această situație din cauza unei decizii neinspirate, care a fost luată de către primar. S-a văzut, astfel, lipsa sa de experiență și că nu a condus până acum o instituție”, a declarat Paul Palaș. De altfel, acesta nu a fost singurul consilier local care i-a reproșat edilului că a transformat orașul ”într-un focar de infecție”, inclusiv președintele de ședință, Gheorghe Simion, aducându-i acuze similiare la puțin timp după ce edilul a declarat că soția și fiul acestuia din urmă ar avea legături contractuale cu fostul operator de salubritate.

Într-un final, ca să existe, totuși, o rezolvare a acestei crize a gunoiului, ieri, pe ordinea de zi a acestei ședințe au fost introduse două inițiative, una dintre acestea vizând revocarea deciziei de retragere a Ploieștiului din ADI Deșeuri, votată inițial pe 12 decembrie 2024. La ora la care aceste rânduri au plecat la tipar, ședința s-a întrerupt urmând să se reia în vederea dezbaterii respectivelor propuneri. Ca urmare, vom reveni asupra subiectului într-un număr viitor al ziarului.