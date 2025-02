În ultimii 5 ani, în Prahova au fost acordate peste 7,3 milioane de zile de concedii medicale!

N. Dumitrescu

Conform unui răspuns solicitat conducerii Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Prahova, la începutul acestui an, un număr de 6.456 de persoane se aflau în căutarea unui loc de muncă, dintre care 3.316 erau femei, iar aproape jumătate aveau vârsta mai mare de 50 de ani. Așa cum mai reiese din datele primite de la AJOFM Prahova, în anul 2024 au fost declarate vacante, în total, 12.620 de locuri de muncă, dintre acestea, cele mai multe locuri de muncă vacante fiind înregistrate în lunile februarie – 1.256, martie – 1.336, mai – 1.368, iunie – 1.261 și iulie – 1.277. Domeniile în care au fost oferite de către angajatori cele mai multe locuri de muncă, anul trecut, au fost următoarele: activități de protecție și gardă – 688; lucrări în construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale – 482; transporturi rutiere de mărfuri – 418; fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) – 234; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun – 214; restaurante – 193. În același timp, domeniile în care nu s-a reușit identificarea de forță de muncă au fost fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții; facilitați de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată; comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; producția de băuturi răcoritoare nealcoolice, producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate; alte lucrări speciale de construcții; activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea etc. Având în vedere această situație, conform reperezentanților instituției menționate, sute de angajatori prahoveni au fost nevoiți, anul trecut, să înregistreze oferte de muncă, în vederea ocupării posturilor rămase libere, și pentru cetățeni din afara spațiului european. ”În anul 2024, un număr de 873 de angajatori au înregistrat oferte de muncă pentru persoane reprezentând cetățeni non UE. Numărul de posturi vacante pentru care s-au eliberat adeverințe a fost de 7.505, pentru următoarele domenii de activitate: servicii privind sistemele de securizare; restaurante; dezasamblarea mașinilor și a echipamanetelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; alte activități poștale și de curier; lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor; lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; activități de alimentație (catering) pentru anumite evenimente; fabricarea pâinii, a prăjiturilorși a produselor proaspete de patiserie; lucrări de demolare a construcțiilor; creșterea animalelor etc.”, se mai arată în răspunsul primit de la AJOFM Prahova. De altfel, aceste ultime date vin în completarea acelora primite de la reprezentanții Serviciului pentru Imigrări Prahova, despre care v-am informat recent în ziarul Prahova, potrivit cărora, în perioada 1 ianuarie -31 decembrie 2024, la nivelul județului nostru au fost emise, în total, 1.344 de permise de ședere temporară în scop de muncă, țările din care au fost aduși muncitorii fiind: Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Turcia, China, Pakistan, Egipt, Filipine, Kenya etc, unora dintre aceștia fiindu-le deja prelungit permisul de muncă și pentru anul 2025.