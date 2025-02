Primarul Ploieștiului, nemulțumit că operatorului deszăpezire i s-au stricat utilajele; ploieștenii – atenționați să curețe zăpada și să dea jos țurțurii de la streșini

N. Dumitrescu

După aproape trei zile în care a nins continuu și în Prahova, razele soarelui care au strălucit ieri, inclusiv la Ploiești, s-au dovedit a fi cu dinți, mai mult decât atât, unele care au adus cu ele și grade mai puține în termometru. Și asta întrucât, așa cum au anunțat meteorologii, începând de ieri și până pe data de 24 februarie, și județul nostru se află sub atenționare de Cod galben de ger, vremea urmând să fie deosebit de rece, temperaturile minime prognozate încadrându-se, în general, între minus 10 grade și minus 18 grade. În aceste condiții, zăpada necurățată și poleiul vor deveni adevărați ”inamici” atât pentru conducătorii auto, cât și pentru pietoni, situație înregistrată în ultimele două zile inclusiv la Ploiești, fapt ce l-a determinat pe primarul orașului să-și exprime nemulțumirea față de modul în care operatorul care avea ca sarcină activitatea de deszăpezire s-a prezentat pe străzile din oraș cu utilajele, având în vedere faptul că multe dintre acestea s-au stricat după doar câteva ture. ”Deși angajamentul contractual al Blue Planet este de 30 de mașini, marți, pe la ora 19, erau disponibile doar 12. Am vorbit cu cei de la Blue Planet, mi-au spus că repară parte din ele și vor ajunge cu 17 funcționale în noaptea de marți spre miercuri. Mult prea puține și în afara cadrului contractual. Oricum în seara de marți, 18 februarie, au dat un rateu cât casa la momentul schimbării turei la șoferi, care a coincis cu orele când s-a lăsat frigul, traficul s-a diminuat și a apărut poleiul. Fix în aceste ore critice, orașul a fost complet descoperit. (…) Știu că există o confuzie între operatorul de salubritate Bin Go (fostă Rosal/UWS) și Blue Planet. Sunt, da, «pui» din aceeași companie, dar au activitate și contracte diferite. Pe fond, însă, discuția despre eficiența lor este aceeași. Dacă nu livrezi, pleci din Ploiești. Prea mult timp firmele de genul ăsta au fost protejate politic”, și-a arătat, în noaptea de marți spre miercuri, nemulțumirea edilul. Ieri dimineață, Primăria Ploiești a anunțat că, la ora 6.00, pe teren s-au aflat 17 utilaje, care au acționat în zonele de Urgență 1, adică pe arterele principale, poduri, pante, și că s-a intervenit cu material antiderapant cu o concentrație crescută de sare, pentru combaterea poleiului. În acest context, au fost făcute și o serie de recomandări pentru cetățeni, și anume ca să circule cu prudență și să fie echipați de mers în condiții de iarnă, întrucât carosabilul poate fi alunecos, dar și să contribuie la curățarea trotuarelor din fața locuințelor și a sediilor comerciale, pentru orice sesizare Dispeceratul Primăriei Ploiești – 0244 984- fiind disponibil non-stop. Pe de altă parte, și Poliția Locală a făcut apel la ploieșteni în ceea ce privește respectarea obligațiilor pe care aceștia le au pe perioada iernii, și anume să curețe zăpada din fața casei, dar și să înlăture țurțurii care s-au format la streșinile clădirilor. În acest context, s-a menționat că polițiștii locali deja au efectuat verificări și au notificat, în baza unei hotărâri a legislativului local, peste 100 de agenți economici cu privire la obligativitatea de a înlătura zăpada sau gheața de pe trotuarele și rigolele din dreptul sediilor unde își desfășoară activitatea, acțiunile având loc în Cartierele Vest, 9 Mai, Nord, Mihai Bravu, zona de Sud și Bulevardul Republicii. Aceste verificări vor continua, controalele vizând inclusiv asociațiile de proprietari, pentru că și acestea au obligația de a îndepărta zăpada din fața blocurilor. Într-o prima etapă, polițiștii locali vor merge pe atenționare și notificare, urmând să fie aplicate și amenzi acelora care nu se conformează, sancțiunile contravenționale care pot fi aplicate fiind cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 2.000 și 2.500 de lei pentru persoanele juridice. Pe de altă parte, având în vedere scăderea temperaturii, s-a mai menționat că echipajele Poliției Locale aflate în patrulare pe străzile orașului au obligația de a observa și prezența persoanelor fără adăpost, subliniindu-se faptul că acestea au fost instruite să preia aceste persoane și să le conducă la Adăpostul de noapte din Ploiești.