Cinci dintre sportivii secţiei de patinaj viteză a CSM Ploieşti au participat, sâmbătă şi duminică, la Campionatul Naţional pe probe Seniori, respectiv Campionatul Naţional pe probe și Poliatlon pentru Juniori, competiţii găzduite de „Max Aicher Arena”, din Inzell (Germania).

Eduard Niţu a fost din nou în top, reuşind să devină campion naţional de seniori în proba de 1000 metri, vicecampion la 500 metri şi medaliat cu bronz la 1500 metri, în ciuda faptului că s-a accidentat la spate în timpul primei curse, cea de sâmbătă, de 500 metri, şi a strâns din dinţi pentru a concura în aceeaşi zi la 1000 metri şi duminică, la 1500 metri.

La nivel de juniori, CSM Ploieşti a obţinut trei medalii de bronz, toate prin David Mereuţă la categoria Juniori C: două în proba de 500 metri şi una în clasamentul general.

Iată care au fost performanțele celor cinci sportivi înscrişi în concurs de antrenorul Marius Băcilă:

Seniori

– Eduard Niţu – locul 1 la 1000 metri, locul 2 la 500 metri şi locul 3 la 1500 metri;

– Sebastian Mihalache – locul 5 la 500 metri, locul 6 la 1000 metri;

Juniori B

– Yanis Şoptăreanu – locul 4 la 500 metri, locul 4 la 1000 metri, locul 4 la 1500 metri şi locul 4 la 3000 metri; locul 4 în clasamentul general;

Junioare C

– Ioana Stan – locul 7 la 2×500 metri; locul 7 la 1000 metri şi locul 6 la 1500 metri; locul 6 în clasamentul general;

Juniori C

– David Mereuţă – locul 3 la 2×500 metri, locul 5 la 1000 metri, locul 4 la 1500 metri; locul 3 în clasamentul general.