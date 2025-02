Cunoscută neoficial și sub numele de „Legea Dragomir”, avându-l pe fostul președinte LPF drept inițiator, Legea 4 este aproape de a fi modificată. Legea a fost și este aprig contestată de suporteri iar, per total, s-a dovedit cu trecerea timpului tot mai puțin adaptată la realitățile și continua transformare a sportului românesc, conducătorii de cluburi, FRF și LPF, plus suporterii, fiind chemați la dezbateri privind modificările care pot fi aduse.

În cursul zilei de luni, reprezentanții unor peluze de club și cei veniți din partea altor grupuri din Peluza Națională au participat la o ședință desfășurată în Parlamentul României, dezbaterea fiind inițiată de către Comisia pentru tineret și sport din Camera Deputaților în scopul modificării și înlocuirii Legii nr. 4/2008 (care se referă la așa-zisa «prevenire şi combatere a violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive»).

«Dacă, până acum, această comisie a avut ședințe de lucru cu FRF, LPF și AFAN în primă fază, apoi ulterior cu conducerile cluburilor din Superliga de fotbal a României, acum s-a desfășurat o dezbatere între comisie și reprezentanții galeriilor și suporterilor din țara noastră. Îmbucurător este faptul că, după toate aceste trei ședințe, concluziile generale și unanime au fost că Legea 4/2008 este una învechită, cu specific restrictiv și abuziv și formulată în special pentru a interzice și sancționa, de la suporteri la cluburi, iar toți factorii care au participat la aceste trei prime ședințe au susținut nevoia unei noi legi, care să fie construită în interesul suporterilor, cluburilor și federațiilor, nu exclusiv în jurul forțelor de ordine» – a fost mesajul suporterilor prezenți.

«Din păcate, timpul alocat discuțiilor a fost relativ redus, astfel că nu a permis abordarea decât a câtorva subiecte principale propuse de suporteri, dar suntem conștienți că, la cât de abuzivă și încărcată cu zeci de articole neconstitutionale, fără logică și de sorginte totalitaristă este această lege care sperăm să rămână doar de tristă amintire si de domeniul trecutului, ar fi fost nevoie poate de zeci de ore efective de discuții doar pentru a puncta și descrie toate hibele și problemele ei.

În primul rand, a fost atinsă problema pedepselor complementare reprezentate de interdicțiile pe stadion și mai ales inexistența prezumției de nevinovăție, deoarece odată interzis la evenimente sportive doar prin decizia unui jandarm care nu are niciun fel de pregătire și răspundere juridică un suporter nu poate suspenda această sancțiune prin contestarea ei, ci trebuie să aștepte sfârșitul procesului, care aproape în totalitatea cazurilor are loc după expirarea sancțiunii. O măsură profund abuzivă și neconstituțională.

Un alt subiect principal de discuții a reprezentat și regimul posesiei, introducerii și folosirii obiectelor pirotehnice, ca parte importantă și tradițională a culturii suporterilor din întreaga lume, elemente de recuzită folosite pentru spectacol și tratate de jandarmi ca niște arme. Și sub acest aspect, de mult prea mulți ani au loc abuzuri inimaginabile, chiar dacă discutăm despre niște elemente coloristice legale și comercializate liber.

Atât cât a permis timpul, s-au mai atins și alte subiecte, menționând în cele ce urmează câteva dintre ele:

– cenzura forțelor de ordine și interzicerea neconstituțională și abuzivă a multor mesaje și coregrafii care nu încalcă în niciun fel legislația;

– accesul ilegal al jandarmilor pe stadioane, în cele mai multe cazuri când situația nu o impune;

– problema sectoarelor tampon, care face ca, la multe meciuri de mare interes, mii de locuri să rămână libere pe stadion doar din ordinul jandarmilor;

– controlul excesiv la care sunt supuși unii spectatori, deși legea impune un control sumar, dar în realitate la multe meciuri ajung să fie montate corturi, unde suporterii ajung să fie inclusiv dezbrăcați, un tratament nedemn, umilitor și care alungă mulți oameni să mai vină la stadion;

– legalizarea băuturilor alcoolice pe stadioane, așa cum e în multe alte state vest-europene.

Una peste alta, salutăm această inițiativă de a schimba o lege învechită, totalitară, abuzivă și care, în loc să prevină, mai mult provoacă probleme și îndepartează oamenii de evenimentele sportive, decât să-i apropie.

În perioada următoare, cum am mai fost și în trecut, inclusiv cel apropiat, foarte implicați în ideea schimbării și îmbunătățirii legii, abordând constant și propunând soluții în acest sens, vom dezvolta și trimite în scris mai multe propuneri comisiei pentru tineret și sport, căutând să împărtășim acesteia cât mai mult din experiența noastră pe stadioane, în măsura în care prin activitatea noastră am fost prezenți în mod organizat la meciuri în majoritatea statelor europene și am văzut pe viu și cum este în alte țări la evenimentele sportive.

Sperăm că, finalmente, în acest an, aceasta inițiativă, în măsura în care chiar va fi construită în jurul suporterilor și al intereselor acestora, precum și în beneficiul organizatorilor evenimentelor sportive, să fie formulată în așa fel încât să rezolve toate sau măcar majoritatea problemelor deja existente, să elimine articolele care deschid calea abuzurilor contra suporterilor. Astfel, suntem optimiști că legea va primi aviz pozitiv pe mai departe și, dacă va fi așa cum s-a promis, așteptăm depășirea tuturor proceselor legislative și votarea ei din partea tuturor factorilor politici, iar cât de curând să ne putem bucura de evenimentele sportive ca atare, liberi, demni și cu voie bună – este speranța fanilor din grupul « Uniți sub tricolor».