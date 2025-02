Pacienții care au cancer vor putea beneficia de tratamente de ultimă generație

Nicoleta Dumitrescu

Inclus în structura Spitalului Municipal Ploiești, pe 31 ianuarie a.c. a avut loc deschiderea oficială a Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte, investiție ce le va permite pacienților prahoveni diagnosticați cu cancer, dar și acelora din județele vecine, să beneficieze de tratamente de ultimă generație la ei în județ sau mai aproape de casă, fără să mai fie nevoiți să meargă la alte spitale din țară.

Investiția a beneficiat de o finanțare de 20 de milioane de lei printr-un program derulat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale, Primăria Ploiești și Consiliul Județean Prahova contribuind cu fonduri la realizarea construcției. Laboratorul este dotat cu două acceleratoare liniare de nivel 1, care permit tratamente de mare precizie, echipamente avansate de planificare a tratamentului și sisteme moderne de verificare a planurilor terapeutice, dispunând, de asemenea, de buncăre speciale pentru protecția împotriva radiațiilor, asigurând astfel siguranța pacienților și a personalului medical. Potrivit managerului Spitalului Municipal Ploiești, Mihaela Iordănescu, construcția laboratorului a început în anul 2020, dar proiectul a fost luat în calcul în urmă cu 15 ani, chiar mai mult, lucru confirmat și de către dr. Carmen Dumitru, care a ținut să menționeze faptul că demersurile pentru realizarea acestei investiții au început de pe vremea când era manager al spitalului și s-a constatat că bolnavii de cancer din Prahova erau pe liste lungi de așteptare pentru tratament la spitale din București sau din alte orașe. După lungi așteptări, însă, dorința ca pacienții prahoveni înscriși pe listele medicilor oncologi să beneficieze de tratamente de specialitate în județul de domiciliu a devenit realitate la începutul anului 2025, așa cum a ținut să menționeze, de altfel, în cadrul deschiderii oficiale, extrem de emoționată, și dr. Manuela Crivăț- medicul șef al Laboratorului de radioterapie. Astfel, precizând că deschiderea laboratorului menționat este ”un vis împlinit”, pe care îl are personal de acum 26 de ani, aceasta a declarat: ”Acest laborator este o victorie împotriva neputinței, dar și o promisiune îndeplinită pentru cei care au nevoie de îngrijire. Având în vedere că este echipat la cele mai înalte standarde internaționale, fiecare oră de muncă pe care o vom oferi pacienților va fi și șansa unui tratament de calitate, oferit la ei acasă. De altfel, această investiție reprezintă faptul că, de acum încolo, cancerul nu va mai însemna drumuri lungi, ci șansa de a beneficia de tratamente oferite de o echipă dedicată, ca simbol al atașamentului față de profesie. Este vorba despre încredere, empatie și o șansă reală la viață!”. Prezent la eveniment, și primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a subliniat că deschiderea oficială a acestui laborator este ”o lecție pentru noi toți”, adăugând: ”Mi-aș dori ca, în acest mandat, în cadrul Spitalului Municipal Ploiești să fie amenajată și o Secție de îngrijiri Paliative. Totodată, sunt conștient că este necesar mai mult sprijin financiar, mai ales că, având în vedere vechimea unității sanitare, este nevoie și de consolidarea clădirilor. Însă, nicio administrație publică nu are capacitatea financiară de a susține singură investiții ample, ci trebuie să existe o colaborare strânsă între toate instituțiile publice pentru a se realiza astfel de proiecte, cu impact benefic în comunitate”. La rândul său, și parlamentarul prahovean Alexandru Rogobete, în calitate de președinte al Comisiei de sănătate din Camera Deputaților, prezent la acest eveniment, alături de conducerea Consiliului Județean Prahova și a Instituției Prefectului Prahova, a declarat: ”Această realizare este un pas esențial în lupta împotriva cancerului și un exemplu concret de investiție strategică în sănătate realizată de echipa Ministerului Sănătății. Este una dintre cele mai moderne construcții de acest gen din România și îmi doresc ca acest laborator să devină un loc unde pacienții primesc nu doar tratament, ci și speranță.” Deschis oficial, acest laborator are toate autorizațiile de funcționare și va beneficia și de finanțarea serviciilor medicale de radioterapie cu energii înalte, prin Programul Național de Oncologie. De precizat că, la sfârșitul anului 2024, la nivelul județului Prahova erau înregistrate aproape 8.600 de persoane diagnosticate cu cancer, Spitalul Municipal Ploiești având cinci medici oncologi, patru medici radioterapeuți, patru fizicieni, din care unul este expert, personalul medical fiind instruit atât în țară, cât și în străinătate. Secția de oncologie are 60 de paturi, Secția de radioterapie – 17 paturi, la care se mai adaugă și paturi pentru spitalizarea de zi.