N. D.

Pentru a veni în sprijinul liceenilor aflați în ultimul an de studiu, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești le oferă acestora oportunitatea de a se pregăti gratuit pentru examenul de bacalaureat din acest an. Astfel, printr-un program special, elevii din clasa a- XII-a vor putea beneficia de experiența și îndrumarea cadrelor didactice universitare la discipline esențiale precum: Limba și literatura română, Matematică, Economie, Logică, Informatică și Chimie. Cursurile de pregătire vor avea loc în campusul universitar, în sala FA1, conform unui program bine structurat, participarea fiind deschisă tuturor elevilor interesați, fără niciun cost. Programul acestor cursuri de pregătire este următorul: 7 februarie, orele 13.30-15.30, Chimie organică (prof.univ.dr. Bomboș Dorin); 8 februarie, orele 11.30-13.30, Informatică (conf. univ. dr. Tudorică Bogdan); 21 februarie, orele 15.30-17.30, Chimie anorganică (conf.univ. dr. Mihai Sonia); 1 Martie, orele 11.30-13.30, Matematică pentru examenul de bacalaureat, clasa a IX a (lector univ. dr. Popescu Georgiana); 8 Martie, orele 11.30-13.30, Matematică pentru examenul de bacalaureat, clasa a X-a (lector univ. dr.Popescu Georgiana); 14 martie, orele 13.30-15.30, Economie (lect.univ.dr.Amalia Ioniță); 14 martie, orele 15.30-17.30, Limba și literatura română, Analiza stilistică a textului poetic (conf. univ. dr.Marius Nica); 15 martie, orele 10.00-12.00, Limba și literatura română, Romanul obiectiv vs Romanul subiectiv (conf. univ. dr. Lucia Ispas); 16 martie, orele 13.30-15.30, Matematica pentru examenul de bacalaureat, Algebră clasa a XI-a (asist. drd. Daniela Curpene); 21 martie, orele 13.30-15.30, Informatică (conf. univ. dr. Tudorică Bogdan); 22 martie, orele 11.30-13.30, Matematică, Analiză clasa a XI -a (lector univ. dr. Dumitru Ileana); 28 martie, orele 15.30-17.30, Limba și literatura română, Literatura Marilor Clasici (conf. univ. dr. Adelina Farias); 29 martie, orele 11.30-13.30, Matematică, Algebră clasa a XI-a (lector univ. dr. Dumitru Ileana); 4 aprilie, orele 15.30-17.30, Logică (lector univ. dr.Grigorescu Dragoș); 6 aprilie, orele 13.30-15.30, Matematică, Analiză clasa a XII–a (Asist. drd. Daniela Curpene); 11 aprilie, orele 15.30-17.30, Economie 2 (prof.univ.dr. Panait Mirela); 12 aprilie, orele 14.00-16.00, Matematică, Recapitulare 1 (lector univ. dr. Dumitru Ileana, curs online); 10 mai, orele 10.00-12.00, Limba și literatura română, model de rezolvare a unui subiect de bacalaureat (lector univ. dr. Trifan Mihaela); 10 mai, orele 14.00-16.00, Matematică, Analiză clasa a XII–a (asist. drd. Daniela Curpene, curs online); 17 mai, orele 11.00-13.00, Matematică, Recapitulare 3 (lector univ. dr. Popescu Georgiana, curs online).