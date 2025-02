Kremlinul a declarat ieri că Rusia nu va discuta niciodată despre schimbul teritoriului ucrainean pe care îl ocupă cu al unor zone din regiunea rusă Kursk, deţinute de Kiev, a informat Agenția Reuters, preluată de Agerpres. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi pentru The Guardian că plănuieşte să propună Rusiei un schimb de teritorii pentru a ajuta la încheierea războiului, angajându-se să cedeze Rusiei porţiuni din regiunea Kursk aflate sub control ucrainean.

În replică, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că forţele ruse vor alunga trupele ucrainene din Kursk, unde Kievul a organizat o incursiune fulger în august anul trecut şi a cucerit părți din teritoriu. Rusia controlează puțin sub 20% din Ucraina, adică peste 112.000 de kilometri pătrați, în timp ce Ucraina controlează aproximativ 450 de kilometri pătrați din regiunea Kursk din vestul Rusiei.

Și Dmitri Medvedev, vicepreședinte al puternicului Consiliu de Securitate al Federației Ruse, a calificat drept „prostii” declarațiile lui Volodimir Zelenski privind schimbul de teritorii în cadrul unor eventuale negocieri de pace.