V.S.

Irina Mihaela Nistor, primarul Câmpinei, se pare că are de tras cu unele dintre proiectele derulate de municipalitate înainte de preluarea mandatului său. Unul dintre exemple este o grădiniță construită cu fonduri europene, unde lucrurile nu stau așa cum ar trebui, fiind descoperite probleme, deși anul trecut, în vară, fosta conducere administrativă a orașului și-a pus semnătura pe recepția finală, fără obiecțiuni. Ce spune Irina Nistor: ”Grădinița de pe Strada Uniunea Europeană – gata doar pe hârtie! Pe 22 august 2024, s-a semnat de către vechea conducere (fără obiecțiuni) procesul verbal de recepție finală pentru construcția grădiniței cu program prelungit din cartierul Uniunea Europeană. În teorie, asta ar fi trebuit să însemne că proiectul (finanțat din fonduri europene) este finalizat. În realitate… mai e mult de lucru! Ce am găsit când am verificat? În decembrie, am avut control de la ADR și s-au constatat probleme. Pe 23 decembrie, în Consiliul Local, s-a aprobat prelungirea termenului de finalizare. Constructorul a mai remediat din nereguli, dar încă sunt lucruri de pus la punct. Și totuși… se făceau înscrieri pentru această grădiniță! Îmi amintesc cum în campania electorală se completau liste cu copiii care ar fi trebuit să înceapă grădinița din toamna lui 2024. O poveste frumos împachetată, dar departe de realitate. Presiunea timpului este mare! În aprilie-mai, încep înscrierile pentru grădinițe. Pentru ca această unitate să fie operațională la toamnă, trebuie să finalizăm totul și să predăm imobilul Școlii Gimnaziale „Ion Câmpineanu” pentru a putea începe procedurile legale. Vă vom ține la curent cu evoluția lucrărilor! Câmpina merită transparență și seriozitate!”, transmite primarul municipiului Câmpina.

În imagine, un gard împrejmuitor al unității de învățământ preșcolar, care poate deveni un pericol pentru copii, nefiind asigurat complet.