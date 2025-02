V. Stoica

Viscolul le-a dat bătăi de cap drumarilor, în zona de sud a județului Prahova, iar președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a mers pe teren, în noaptea de luni spre marți, să verifice modul în care își fac treaba firmele de deszăpezire.

Deși în intravilanul localităților situația a fost mai bună, în extravilan, vântul a spulberat zăpada de pe câmp și a depus-o pe carosabil. Șeful administrației județene a solicitat reprezentanților drumarilor să ia măsuri astfel încât să nu se formeze troiene pe căile rutiere din zona de sud a Prahovei, în extravilanul localităților Olari, Drăgănești, Fulga și a comunelor limitrofe acestora.

Virgiliu Nanu a cerut comunicarea publică a numărului de telefon la care să fie anunțate problemele apărute din cauza poleiului sau a depunerilor de zăpadă. Cetățenii și primarii localităților unde apar probleme pot să sune 24 de ore din 24 la telefon 0786/715.157, unde se centralizează toate sesizările legate de starea drumurilor județene.

Pe de altă parte, însă, operatorul SCDA Infrastructură, responsabil de zona de vest a județului Prahova, nu a intervenit cu material antiderapant pe zona Breaza – Adunați – Poiana Câmpina – Provița de Jos. Aceasta a fost concluzia trasă de președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, care a continuat, în noaptea de luni spre marți, verificarea modului în care acționează (sau nu) operatorii aflați în contract cu CJ pentru deszăpezirea drumurilor județene. ”Este ora 2.00, s-a urcat greu și s-a coborât greu, pe DJ 100E, care face legătura între Poiana Câmpina și Provița de Jos. Mâine dimineață, trebuie chemat operatorul (n.n. – SCDA) obligatoriu și luate măsuri. Este inacceptabil ce se întâmplă aici!”, a reacționat șeful administrației județene, nemulțumit de activitatea firmei de deszăpezire care răspunde de zona menționată.

Consiliul Județean Prahova a anunțat că, în urma inspecțiilor realizate în noaptea de luni spre marți pe drumurile din partea de sud a județului, s-a constatat lipsa materialului antiderapant pe mai multe sectoare rutiere, ceea ce a dus la acumularea unui strat periculos de gheață și la formarea poleiului, făcând deplasarea dificilă și crescând riscul de accidente. Pe drumurile județene 101D, 100B, 147, 100C, 102R, 100H și 102C, carosabilul a devenit alunecos din cauza lipsei intervențiilor cu materiale care să îmbunătățească aderența, iar temperaturile scăzute au agravat situația. ”În zonele cu trafic intens, poleiul format pe suprafața drumului a îngreunat semnificativ circulația, punând în pericol șoferii. De asemenea, pe DJ100E, pe tronsonul dintre Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus și Adunați, în intervalul orar 2:00 – 3:30, nu a existat nicio intervenție, iar drumul a devenit impracticabil. Situația a fost similară pe DJ710, între Adunați și Breaza, unde niciun utilaj nu a intervenit, iar lipsa tratării carosabilului cu material antiderapant a dus la blocarea circulației. În urma acestor constatări, președintele CJ Prahova a dispus convocarea unei ședințe de urgență cu operatorii de deszăpezire, solicitând măsuri rapide și eficiente pentru remedierea deficiențelor.

Județul Prahova se află încă sub avertizare Cod Galben de ninsori și viscol. Circulația rutieră se desfășoară în continuare în condiții de iarnă, fără restricții majore, însă carosabilul rămâne alunecos și în unele zone persistă un strat de zăpadă frământată. Pentru siguranța tuturor participanților la trafic, șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să evite manevrele bruște și să își echipeze corespunzător vehiculele pentru condiții de iarnă.

Administrația județeană rămâne în stare de alertă și monitorizează permanent evoluția condițiilor meteorologice, iar echipele de intervenție vor continua lucrările de deszăpezire și împrăștiere a materialului antiderapant până când drumurile vor fi complet sigure pentru circulație.

Președintele CJ Prahova, Virgiliu Daniel Nanu, a impus intervenții prompte și eficiente, operatorii care nu își respectă obligațiile fiind trași la răspundere: ”Am constatat probleme grave pe mai multe drumuri județene, unde intervențiile au lipsit complet sau au fost insuficiente. Pe DJ100E, între Poiana Câmpina, Provița de Jos, Provița de Sus și Adunați, nu s-a intervenit deloc timp de mai bine de o oră și jumătate, iar drumul a devenit impracticabil. La fel, pe DJ710, între Adunați și Breaza, lipsa tratării carosabilului a făcut ca gheața să îngreuneze circulația. Pe drumurile județene 101D, 100B, 147, 100C, 102R, 100H și 102C, am găsit porțiuni periculoase din cauza lipsei materialului antiderapant. Ce am găsit în zonele de mai sus este inacceptabil! Nu voi tolera astfel de deficiențe! Am cerut măsuri imediate și trag la răspundere operatorii care nu și-au făcut datoria. Voi monitoriza permanent situația și voi verifica din nou la fața locului cum se intervine”, a anunțat președintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu.