Primarul insistă că operatorul de salubritate încalcă legea

N. Dumitrescu

Demararea acțiunii de colectare a gunoiului în Ploiești, începând de ieri, a fost confirmată, în mod oficial, de către reprezentanții societății BIN-GO SOLUTIONS SRL, prin intermediul unui comunicat. Așa cum reiese din document, acest demers a avut loc și ca o consecință a aprobării a două hotărâri, marți, în legislativul local ploieștean, considerate a fi favorabile societății menționate. Drept pentru care, din data de 26.02.2025, operatorul de salubritate menționat a anunțat că ”a demarat acțiunea de colectare și transport deșeuri municipale, activitate interzisă începând cu data de 17.02.2025 prin acțiunile abuzive ale Primăriei Ploiești. Cu speranța că boicotarea activității societății noastre va înceta, asigurăm toți locuitorii municipiului Ploiești că deșeurile acumulate atât la instituțiile publice, cât și la platformele și gospodăriile individuale, vor fi evacuate cu maximă urgență”. Hotărârile la care s-a făcut referire sunt cele care au vizat revocarea deciziei luate în luna decembrie 2024 de retragere a Ploieștiului din ADI Deșeuri, respectiv de aprobare a delegării serviciului de salubritate altei societăți de profil. Acestea au fost aprobate în cadrul ședinței de acum două zile, care a fost una foarte tensionată, și care a coincis inclusiv cu ziua în care prefectul județului a transmis că nu este de acord cu instituirea Stării de alertă în municipiu, anunț făcut și în plenul ședinței, așa cum v-am informat și în ediția de ieri a ziarului. De menționat însă că ambele inițiative au avut aviz nefavorabil din partea Direcției Juridice a Primăriei Ploiești, menținut și după o pauză destul de lungă de consultări, ce a necesitat și întreruperea ședinței, situație ce l-a determinat inclusiv pe secretarul municipiului să anunțe că nu-și va pune semnătura pe aceste documente, pentru legalitate. De altfel, atât în timpul ședinței de consiliu, cât și după încheierea ei, și primarul Mihai Polițeanu a anunțat că ambele hotărâri sunt ilegale, drept pentru care a declarat că le va ataca în Contencios Administrativ. ”În disperare, s-au adoptat două hotărâri ilegale de Consiliu Local pentru menținerea cu forța a Rosal în Ploiești. Adică menținerea munților de gunoi în orașul nostru! Povestea nu se încheie aici. Rosal nu are contract valabil, nu are licență de operare și ieșirea utilajelor pe străzi pune societatea în situație infracțională. Vom ataca, de asemenea, în contencios hotărârile aprobate”, a precizat edilul ploieștean, care a anunțat că are și dovada ”că familia unuia dintre inițiatorii celor două hotărâri de Consiliu Local, consilier local PSD, este plătită de Rosal/UWS/Bin Go cu circa 12.000 de euro pe lună”. Ieri, solicitați să ne prezinte un punct de vedere față de criza gunoiului din Ploiești, care pare că nu se va încheia prea curând, reprezentanții municipalității ne-au precizat: ”Inițiativele propuse și votate marți de unii reprezentanți sunt ilegale și nu fac nimic altceva decât să adâncească, practic, criza gunoiului. Colectarea gunoiului se poate face doar de un operator cu contract și licență de salubritate valabile. În lipsa acestora, primarul nu poate oferi accesul gunoierelor în oraș. Dacă ar face asta, ar încălca legea. De asemenea, primarul a anunțat că va ataca hotărârile și le-a reamintit consilierilor că vor trebui să își asume deciziile pe care urmează să le voteze”.

De adăugat faptul că, pentru ieri după amiază, când ziarul nostru plecase la tipar, primarul anunțase susținerea unei conferințe de presă pe aceeași temă.