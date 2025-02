George Marin

Așteptat cu mare interes de părțile implicate, dar și de puținii curioși aflați în sala Olimpia – nu socotim aici susținătorii din familii ai fetelor – meciul dintre CSM Ploiești și CS Câmpina a tranșat problema supremației în grupa geografică E. Ca și în tur, ploieștenele s-au impus, mai clar de această dată, grație prezentării unei echipe mai omogene valoric, mai închegate, mai stăpână pe balon și cu o dinamică mai bună, dispunând și de un număr mai ridicat de bune aruncătoare la poartă. Mai putem vorbi de o neșansă a câmpinenelor, care au trimis în bară nu mai puțin de 4 aruncări doar în prima parte a meciului. Dar, dacă mai punem la socoteală cele câteva mingi furate de gazde și cele câteva mingi irosite de vizitatoare, care au însemnat tot atâtea contraatacuri fructificate de ploieștene, avem diferența de scor de la pauză. Echipa din Câmpina a avut dificultăți în a trece de o apărare cu un gabarit mai mare, intrând de mai multe ori în amenințare de joc pasiv. Încercările de aruncare la poartă din aceste situații s-au oprit în zidul creat de gazde.

La reluare, când CSM a decis să se apere în 5+1, luându-l în marcaj om-la om pe centrul Nicol Dragomir, s-au creat ceva mai multe spații pe semicercul ploieștean, poziții speculate mai ales pe partea dreaptă a atacului fetelor din Câmpina, prin zona interului, pe unde s-a pătruns mai ușor, sau pe extremă, unde Carina Vasile s-a dovedit a fi neiertătoare, ca și la aruncările de penalitate de la 7 metri. Câmpina a marcat mult mai mult decât în prima parte și pentru că și-a valorificat bine momentele de superioritate numerică, chiar dacă a mai și primit goluri în asemenea situații. S-au marcat multe goluri în partea secundă grație unor apărări a căror organizare a scârțâit, uneori sever, în special după minutul 35. Gazdele au marcat mult prin Bianca Brînzaru, care a apărut în poziția ei de inter, dar și în cea de pivot prin demarcări surprinzătoare, fiind cea care poate fi considerată numărul 1 al echipei în partida de duminică. Nu trebuie uitată Miruna Andronache, prezentă cu succes la capătul contraatacurilor. Spre final a ieșit la rampă și Sara Curcan, cu câteva aruncări bine țintite. Ea a făcut bine și faza de apărare pe toată perioada partidei, fiind în ton cu întreaga echipă. Cât privește vizitatoarele, ele dispun de două individualități deja amintite pe care se sprijină: Nicol Dragomir și Carina Vasile, ultima reușind multe aruncări cu mâna dreaptă din aceeași extremă ori obținând aruncări de la 7 metri. Dar se întrezărește și viitorul de succes al unei alte fete, Raluca Duță, care este încă în primul an de junioare IV! Văzută de noi doar timp de câteva minute pe teren la precedenta partidă vizionată (CS Câmpina – CS Județean Prahova), dar primind multe minute la această partidă, Raluca Duță a fost distribuită pe postul de pivot. Desigur că Raluca nu putea face față forței adversarei directe, Diana Constantinescu în cele mai multe momente, dar ea a creat deseori spații pe care coechipierele nu le-au speculat. În plus, în momentele în care Nicol Dragomir s-a aflat în marcaj om-la-om, Raluca Duță și-a atribuit rolul de centru, unul în care a dovedit că are ochi pentru pase. Îi așteptăm evoluția ascendentă cu mare interes.

CSM Ploiești – CS Câmpina 45-34 (19-11)

CSM: Daria Ioanițiu 5 intervenții, Delia Puțaru 2 (1 de la „7 metri”), Bianca Marin, Bianca Constantin – Bianca Brînzaru 9, Miruna Andronache 9, Ana Maria Filip 8, Sara Curcan 7, Andreea Alecu 4, Dana Constantinescu 3, Alexia Bratu 3, Daria Marin 1, Cosmina Nedelcu, Ana Ioniță, Sabrina Oprea. Antrenori: Geta Opincariu, Leonard Cristescu.

CS Câmpina: Andreea Achim 5 intervenții, Alice Penghea 1, Timeea Popa – Carina Vasile 14 goluri (6 din „7 metri”), Nicol Dragomir 9 (1), Alessia Stamate 5, Cătălina Antonie 3, Raluca Duță 2, Antonia Robu 1, Mălina Cărămidaru, Sabrina Lupu, Mara Apetre, Ariana Duță. Antrenori: Daniel Vasile, Denisa Toma.

Eliminări temporare 2 minute: Alexia Bratu 2, Andreea Alecu, Miruna Andronache, Bianca Brînzaru / Raluca Duță.