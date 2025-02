George Marin

Au început lucrurile serioase. Dacă nu a băgat cineva de seamă, trebuie atenționat că tot ceea s-a întâmplat până acum nu se va mai întâmpla. Sau, dacă se va mai întâmpla, va fi doar accidental. O spun și rezultatele surprinzătoare înregistrate în aceste prime două etape din play-off – ul diviziei secunde a handbalului feminin autohton. La capitolul surprize sunt incluse și victoriile la doar unul sau două goluri diferență în meciuri care, la calculul hârtiei, ar presupune decalaje serioase între echipe. Ambițiile vizitează și sălășluiesc la toate echipele participante la această fază finală menită să desemneze cele două echipe care vor promova în Liga Florilor și pe celelalte două care vor beneficia de șansa de a juca două meciuri de baraj cu două echipe modest clasate în liga superioară, Liga Banilor (nu cei din Severin sau Craiova, să ne înțelegem!), plus unul de consolare cu o colegă de play-off – ul actual.

După seria de 18 „antrenamente” oficiale în seria A a diviziei secunde, plus încă unul cu Oradea, în etapa trecută a play-off – ului, era imposibil ca viermele cu coarne care spune „ești cel mai bun” să nu se cuibărească în mintea jucătoarelor noastre. Despre echipa prahoveană la fel gândesc și cele șapte adversare din play-off, dintre care trei au simțit diferența de putere pe pielea lor în sezonul regular și urmează să o mai simtă de încă două ori în acest play-off. Doar echipa Galațiului, pregătită de cea care a plecat în lacrimi de pe parchetul sălii ploieștene în anul de anti-grație – dacă permiteți termenul – în care CSM a sucombat în glorie participând în cupele europene (2016) – am numit-o pe Daciana Balaban – nu a crezut ceea ce spunea toată lumea, precum că echipa coordonată de Consiliul Județean Prahova nu are contracandidat la promovarea în Liga Viselor. Aceasta era opinia cvasi-generală înaintea jocului de miercuri judecând după componența lotului îmbogățit cu cele patru implanturi de la defuncta Gloria Buzău, dintre care două fiind foste componente ale echipei naționale. Și nu o uităm pe Ana Berbece, cea care era chemată în echipa națională la doar 17 ani! Pur și simplu, jucătoarele gălățene nu au crezut în superioritatea ploieșteană! Au arătat-o pe teren, fiind montate pentru luptă, fiind montate pentru a arăta ce pot, chiar dacă ele erau cotate cu șansa a doua în ecuația promovării. Fără centrul lor obișnuit, Daniela Corban, fetele din Galați au luptat cu toată inima deși echipa nu este completă, lipsind aruncătoare de la distanță, bazându-se doar pe pătrunderi pe culoarele create de masivul pivot Sanja Dabevska sau chiar de… jucătoarele ploieștene. Nu se poate spune că fetele noastre nu au dorit să obțină victoria. Numai că au fost câteva elemente care le-au pus stavilă. Poate că nu se așteptau la o atât de aprigă ripostă. Poate! Măcar acum fetele noastre știu ce le așteaptă în meciurile care vor veni.

Analizând sumar jocul de miercuri se pot face câteva succinte constatări. În afară de cele câteva aruncări în bară sau în blocajul advers, nu putem să nu amintim de foarte multele ratări, unele inexplicabile pentru valoarea jucătoarelor noastre. Foarte multe „avioane” au ocolit poarta adversă, una în care gălățeana Nicoleta Petre a stopat câteva mingi pe care toată lumea le vedea în plasă. O evoluție neașteptat de slabă au avut-o cele două extreme dreapta, Buzoianu și Coman. Da, mingea a ajuns în extreme, dar numai stânga, Sava (55 de minute pe teren!), a înregistrat un procentaj mulțumitor. Nu s-a aruncat de la distanță, un lucru pe care l-am mai semnalat și la alte jocuri. Zimny a intrat în ultimul sfert de oră și a aruncat la poartă doar de două ori deși statura sa lasă impresia că nu ar trebui să aibă probleme în a depăși blocul defensiv advers. Ba chiar a ezitat să arunce în două-trei situații. Abia în final poloneza și Ana Berbece și-au amintit de procedeul despre care vorbim. Nici în zona pivotului nu s-a înregistrat prea mult succes în fața unei defensive prompte, elastice și mai mult decât hotărâte. La fel, coordonarea atacurilor pornind de la centru a șchiopătat, Beșleagă fiind iarăși indisponibilă, presupunând că ea ar fi putut aduce ceva în plus. Cât privește defensiva noastră, aceasta a fost foarte permisivă, gălățenele pătrunzând deseori la semicercul mic, reușind unele depășiri de efect mai ales după pauză, când zona dintre centrul și intermediarul dreapta a fost slab acoperită. Scurta încercare de apărare om-la-om, propusă imediat după un time-out prahovean, nu a adus decât o spectaculoasă depășire, încheiată cu gol, reușită de gălățeana Andreea Prescură. Nici poarta nu a ajutat, Tymoshenkova primind câteva goluri parabile. Și nici Ivașcu, intrată în poartă doar în ultimele zece minute, nu a reușit să stopeze eficiența vizitatoarelor. Colac peste pupăză, în finalul meciului Dora Krsnik a suferit o accidentare serioasă la spate, căzând rău, prinsă între două adversare.

O vorbă și despre evoluția scorului. După primele opt minute s-au marcat doar două goluri (1-1), ambele din aruncări de la 7 metri. După care Galațiul a decolat și totul s-a transformat într-o cursă de urmărire a lor, fără a se reuși mai mult decât o egalare, 6-6, în minutul 18. Echipa noastră a rămas doar cu onoarea deschiderii scorului.

CS Județean Prahova – CSM Galați 23-25 (10-13)

CSJ: Viktoriya Tymoshenkova 8 intervenții / 27 de aruncări (30%), Emanuela Ivașcu 3 / 9 (33%) – Roxana Cîrjan 7 goluri (5 din „7 metri”), Mădălina Zamfirescu 4, Carmen Stoleru 3, Andreea Coman 2, Andra Buzoianu 2 (1), Cătălina Sava 2, Dora Krsnik 1, Ana Berbece 1, Aleksandra Zimny 1, Bianca Berbece, Raluca Băcăoanu, Florina Alexandru, Anamaria Dumitrașcu, Bianca Sărățeanu. Antrenori: Adrian Chiruț, Robert Comendant, Iulian Emancipatu.

CSM: Nicoleta Petre 8 / 24 (33), Ana Micu 1 / 8 (13) – Mălina Bichir 6 (3), Andreea Prescură 6, Kristina Radaeva 3, Ana Kojić 2 (1), Andreea Merlă 2, Iulia Eiler 2, Sanja Dabevska 2, Andreea Sandu 2, Lavinia Lazăr, Antonia Bondalici-Mazilu, Cristina Marcu, Sorana Chiriac, Mădălina Manolachi, Bojana Milić. Antrenori: Daciana Balaban, Cătălina Cioaric, Relu Druțu.

Eliminări 2 minute: Anamaria Dumitrașcu, Carmen Stoleru, Ana Berbece, Aleksandra Zimny, Bianca Sărățeanu / Mălina Bichir 2, Cristina Marcu, Mădălina Manolachi.

Arbitri: Gabriel Badiu, Ioan Barbu (Cluj-Napoca).