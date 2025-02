Petrolul a pierdut trei puncte uriașe în fața arădenilor de la UTA, 0-1 pe „Ilie Oană”, la capătul unui meci în care „centralul” Sebastian Colțescu, împreună cu unicul „Toni” Antonie – a scos de două ori mingea din poarta vizitatorilor!

Statistic, UTA a câștigat cu 1-0 meciul de la Ploiești, devenind doar cea de-a doua echipă care, în acest sezon, pleacă de pe „Ilie Oană” cu toate cele trei puncte. Harrison a marcat în minutul 17, profitând de un moment de „black out” al defensivei petroliste, iar golul său a rămas, în cele din urmă, și singurul al întâlnirii.

Singurul validat, pentru că, pe parcursul reprizei a doua, arbitrul Sebastian Colțescu a mai arătat de două ori centrul terenului, dar, de fiecare dată, și-a schimbat decizia, după ce, din camera VAR, colegul său, fostul arbitru mutat prin Prahova o perioadă, Andrei Antonie, l-a chemat să revadă fazele.

Ce am văzut noi, spectatorii și telespectatorii: minutul 48- după mai multe bâlbe în fața porții oaspeților, Grozav trimite mingea în plasă și pare să restabilească egalitatea. VAR-ul intervine, însă, întoarce faza la originile ei și analizează un duel între Jyry și Hrezdac, petrecut undeva la 20 de metri de buturile petroliste. Pe imagini se vede cum Hrezdac bagă mâna pe sub brațul lui Jyry, iar din dinamica mișcării finlandezul ajunge să-și „mângâie”, ușor, adversarul, peste față. Nimic intenționat, nimic violent! Dar, Colțescu a văzut la VAR ce n-a văzut pe viu! Fault și gol anulat!;minutul 90+3- o ultimă tentativă a Petrolului să restabilească egalitatea, cu o minge lungă aruncată de către Roche către poarta adversă. Poulolo sare la cap cu Irobiso, fundașul arădean îl și împinge pe atacantul „lupilor” în tentativa de a obține o poziție favorabilă, dar lovește defectuos mingea, cu capul, și are un „assist” perfect pentru Gicu Grozav, aflat în spatele ultimului apărător al Aradului. „Căpitanul” face ceea ce trebuie, înscrie, însă Colțescu se duce să vadă la VAR o fază suspectă de ofsaid (!). Și, deloc surprizător am spune dacă am fi răutacioși, decide să anuleze și acest gol!!!

Să mai amintim de cartonașul galben, văzut absolut gratuit, de către Roche, al patrulea al său al sezonului și, automat, cel care îi aduce suspendarea etapa următoare? Sau despre cel roșu primit, din două „galbene”, după finalul jocului, de către Hanca? Ori despre cornerul pe care Colțescu a refuzat să-l mai lase și a fluierat grăbit finalul meciului? Cu toate acestea puse într-un singur tablou, pentru că deciziile au fost luate într-o singură direcție, vorbim de o „execuție în direct”!

Rămânem, însă, cu amărăciunea înfrângerii, una care ne poate scoate decisiv de pe traiectoria pentru play-off. Un rezultat „fake”, ca să folosim un termen la modă în aceste zile, ce ne țintuiește pe locul 8, la doi pași în urma Rapidului. Urmează două deplasări consecutive, la Cluj, cu CFR, și, apoi, la Iași, și trebuie să luptăm până la capăt, chiar și împotriva unor evenimente precum cele petrecute pe „Ilie Oană”.

Foto: Gheorghe Flușter.

FC Petrolul – UTA Arad 0-1 (0-1)

Marcator: Harrison (17).

FC Petrolul: Bălbărău – Ricardinho, Roche, Huja, D. Radu – Keita – Rădulescu (76 Demirel), Hanca (66 V. Gheorghe), Jyry (90+2 Papp), Grozav (cpt) – Irobiso. Antrenor: Adrian Mutu.

UTA: Gorcea – Poulolo, Conte (cpt), Hrezdac – Dussaut, Trif, Mihai, Mabea – Danciu (66 Tzouka), Costache (84 Joher), Harrison (66 Zsori). Antrenor: Mircea Rednic.

Cartonașe galbene: Roche (90+4), Hanca (după finalul partidei)/Danciu (58), Costache (65), Gorcea (90+2), Zsori (90+8).

Cartonaș roșu: Hanca (după finalul partidei).

Au arbitrat: Sebastian Colțescu – Daniel Mitruți și Ionuț Neacșu.

Rezervă: Cristian Moldoveanu. Arbitru VAR: Andrei Antonie. Arbitru AVAR: Vasile Marinescu.

Observatori: Marian Ivan și Robert Dumitru.