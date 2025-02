N. D.

În prima zi a lunii februarie a.c., sala de sport a Universității ”Petrol-Gaze” din Ploiești a fost gazda reunirii unor echipe de elevi atât din Prahova, cât și din alte județe, pasionați de robotică. A fost vorba mai exact despre evenimentul ”Eastern Arena League Meet” – ultima competiție demonstrativă de robotică organizată înaintea celei cu caracter regional din zona de sud a țării, ce urmează să aibă loc la Pitești – din cadrul prestigiosului program FIRST Tech Challenge, desfășurat sub egida ”Nație prin Educație”. Astfel, la competiție au participat 20 de echipe formate din elevi din diverse orașe ale țării, printre care Pitești, București, Câmpulung, Curtea de Argeș, Slobozia, Medgidia, județul Prahova fiind reprezentat de echipe ale unor instituții de prestigiu, respectiv: Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, Colegiul Național ”Mihai Viteazul” din Ploiești și Colegiul Național ”Nicolae Grigorescu” din Câmpina. Evenimentul a fost organizat chiar de către membrii uneia dintre echipele prahovene, respectiv ai echipei Eastern Foxes, de la Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale” din Ploiești, care a asigurat și buna desfășurare a acestuia. La finalul competiției s-au stabilit și echipele câștigătoare, primul loc fiind ocupat de una dintre echipele din București, locul doi – de aceea din Câmpulung, iar cel de-al treilea loc, de echipa ”ARRA” din Pitești. În calitate de gazde, reprezentanții UPG Ploiești au transmis că încurajează astfel de inițiative ale elevilor pasionați de STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), care le oferă oportunități pentru a-și perfecționa abilitățile tehnice și creative.