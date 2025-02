Donald Trump a spus că a discutat cu Vladimir Putin despre oprirea războiului din Ucraina, potrivit publicației americane New York Post, anunță Hotnews. ”Mai bine nu spun”, a răspuns președintele american când a fost întrebat de câte ori a vorbit cu liderul de la Kremlin. Potrivit lui Trump, lui „Putin chiar îi pasă” de cei care mor pe câmpul de luptă: „Vrea să nu mai vadă că mor oameni”, a declarat Trump. ”Toți acei oameni morți. Tineri, tineri, oameni frumoși. Sunt precum copiii tăi, două milioane dintre ei – și fără niciun motiv”, a adăugat președintele Statelor Unite. Trump a susținut că războiul „nu ar fi avut loc niciodată” dacă el era președinte în 2022, când a început invazia rusă. „Am avut întotdeauna o relație bună cu Putin”, a spus Trump, adăugând că nu se poate spune același lucru spre deosebire de predecesorul său. „Biden a fost o rușine pentru națiunea noastră. O rușine totală”, a afirmat el. Trump a spus că are un plan concret pentru a pune capăt războiului: „Sper să fie rapid. În fiecare zi mor oameni. Acest război este atât de rău în Ucraina. Vreau să pun capăt acestui lucru blestemat”. Adresându-se consilierului pentru securitate națională Mike Waltz, care i s-a alăturat în biroul său de la bordul Air Force One vineri seara, președintele a spus: „Să începem aceste întâlniri. Ei vor să se întâlnească (cu noi). În fiecare zi mor oameni. Soldați tineri și frumoși sunt uciși. Bărbați tineri, ca fiii mei. De ambele părți. Peste tot pe câmpul de luptă”. Nu este clar când a avut loc discuția, dar, la sfârșitul lunii ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin este pregătit să aibă o convorbire la telefon cu Trump și că Moscova așteaptă vești de la Washington. Vinerea trecută, Trump a declarat că este posibil să aibă o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre sfârșitul războiului. Președintele ucrainean a răspuns că este „esențial” ca Trump să discute întâi cu Kievul și apoi cu Putin. Zelenski a declarat că este gata să negocieze direct cu Vladimir Puțin, o declarație ce a fost însă imediat respinsă de Kremlin drept „vorbe goale”. Pe 22 ianuarie, Donald Trump l-a amenințat direct pe Vladimir Putin, cerându-i să oprească „războiul ridicol” din Ucraina: „Dacă nu ajungem la o înțelegere curând, nu am de ales”. Reuters a scris recent că oficialii ruși au vizitat Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite pentru a pregăti întâlnirea între Putin și Trump. Oficialii ruși au vizitat două țări pentru a pregăti întâlnirea.