Sala de atletism „Ioan Soter” a găzduit Finala Campionatului Naţional de Sală pentru Seniori şi Tineret, în cadrul căreia sportivii de la CSM Ploieşti au reuşit să cucerească două titluri de campioni naţionali, două de vicecampioni şi o medalie de bronz.

Principala performanţă i-a aparţinut lui Remus Andrei Niculiţă, cel care a devenit campion naţional în proba de 60 de metri plat atât la seniori, cât şi la tineret! Sportivul ploieştean a oprit cronometrul după 6.71 secunde, stabilind un nou personal best într-o cursă în care s-a fugit extrem de bine. Drept dovadă că un alt sportiv al clubului, Cristian Roiban, a obţinut medalia de bronz la seniori cu un timp mai slab cu numai… două sutimi de secundă, el stabilindu-şi un nou personal best de 6.73 secunde.

Un alt sportiv , Alexandru Vochin a devenit vicecampion la 400 metri plat atât la seniori, cât şi la tineret, cu timpul 49.06 secunde, un season best pentru el. În aceeaşi probă, Alberto Dragomir a fost pe 5 la seniori şi pe 4 la tineret cu timpul 49.98 secunde, un nou personal best. Acelaşi Alexandru Vochin s-a accidentat în ultimul schimb al ştafetei de 4×2 ture în momentul în care avea un avans confortabil, de 30-40 de metri, şi mai avea de parcurs circa 180 de metri până la… medalia de aur, după ce în primele trei schimburi ale ştafetei au fugit Ruben Chivi, Remus Niculiţă şi Alberto Dragomir.

Tocmai pentru a evita orice risc la ştafetă, Remus Niculiţă, care a acuzat, şi el, o uşoară problemă medicală, a fost retras din proba de 200 de metri, în care au concurat Alexandru Geamănu – locul 5 cu season best 22.70 secunde şi Ruben Chivi – locul 7 cu personal best 22.77 secunde.