Când soţia intră în casă, soţul o întreabă:

– Ei, ai reuşit să bagi maşina în garaj?

– Da dragule, răspunde ea, vizibil jenată, cum să-ţi spun… cea mai mare parte din ea…

Un ardelean trece strada și este izbit de o mașină, dar nu pățește aproape nimic.

Speriat, șoferul îi pune câteva hârtii de 100 lei în mână ca să împace lucrurile.

Bucuros, ardeleanul îl întreabă pe șoferul speriat:

– Treceți des pe aici, domnule?

– De ce ai ochiul vânăt, Costele?

– Păi, m-am amețit puțin, am sărutat mireasa, ginerele m-a văzut și… pac!

– Păi, la nuntă se obișnuiește!

– La nuntă, da. Dar nu la un după…

Dialog între doi îndrăgostiți:

– Iubito, zodia ta, Fecioară, nu ți se potrivește deloc!

– Lasă iubitule, că și a ta, taur, e numai numele de ea!

Pentru un zbor lung cu avionul, încărcat cu 400 de pasageri, s-au făcut unele încurcături, astfel că la bord au fost încărcate doar 200 de porții de mâncare. Prin urmare, echipajul se afla într-o situație dificilă. Cu toate aceste, un însoțitor inteligent de zbor a venit cu o idee. După 30 de minute de la decolare, acesta i-a anunțat pe pasageri:

– Doamnelor și domnilor, nu știm cum s-a întâmplat și ne cerem scuze pentru că avem 400 de pasageri și doar 200 de porții de mâncare! Oricine este amabil să renunțe la porția sa de mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate nelimitată de alcool pe tot parcursul zborului!

Următorul anunț a fost făcut peste 4 ore:

– Doamnelor și domnilor, dacă cineva dorește să se răzgândească, vă anunțăm că mai avem 200 de porții de mâncare disponibile!

Două tipe cu părul bălai din Caracal discută după examenul pentru permisul de conducere:

– Ei, cum a fost examenul de şofat?

– Păi, am picat…

– Cum aşa??

– Am ajuns la o intersecţie cu sens giratoriu şi acolo era un semn pe care scria ”30”. Am încercuit sensul de 30 de ori şi… am picat.

– Ahaaa, înseamnă că sigur te-ai încurcat la numărătoare.

Un miliardar, pe patul de moarte, îşi împărţea averea:

– Fetele mele, când vă veţi căsători veţi avea o zestre frumoasă. Ana, cea mică şi cea mai frumoasă, va primi 25 de milioane de dolari; Janina, de 25 de ani, va primi 50 de milioane iar Beatrice, care a trecut de 30 de ani, va avea 100 de milioane.

– Scuzaţi-mă, îl întrerupse notarul, nu aveţi şi o fată în jur de vreo 50 de ani?

Discuție între un patron și angajatul său:

-Scuzați-mă, domnule. Pot să vorbesc cu dumneavoastră?

-Sigur, intră! Ce pot să fac pentru tine?

-Știți, sunt angajatul acestei firme de peste 10 ani.

-Așa…

-Nu vreau s-o iau pe ocolite. Aș vrea o mărire de salariu. Sunt mai multe companii care mă caută, dar am zis să vorbesc cu dumneavoastră prima dată.

-O mărire? Ți-aș da o mărire de salariu, dar nu e timpul potrivit pentru asta.

-Vă înțeleg și știu că situația economică are un efect negativ asupra vânzărilor, dar trebuie să luați în considerare faptul că muncesc mult, am inițiativă și sunt loial acestei companii de peste 10 ani.

-Ok, luând în considerare acești factori și pentru că nu am chef să caut pe altcineva în locul tău… îți ofer o mărire de 10% și încă 5 zile de concediu pe an. Ce zici?

-Excelent! Mulțumesc, domnule!

-Înainte să pleci, de curiozitate, care sunt companiile care te caută?

-Ohhh, de la lumină, de la gaze, salubritate… Nu am achitat facturile…

Un tip care mergea cu mașina pe trotuar este oprit de către un polițist:

– Ce căutați cu mașina pe trotuar?

– Păi pe unde să merg fără permis? Că pe stradă n-am voie!

Un Indian merge la primărie și-i spune funcționarului:

– Bună ziua! Mă numesc “Marele Cal De Fier Ce Fuge Pe Lungă Stradă Ferată Întinsă Pe Imensa Câmpie Verde” și sunt aici pentru a-mi schimba numele.

– Bine, și cum ați vrea să vă numiți?

– Tren.

Două prietene:

– Vai, nu îmi vine să cred, ce bine se înțelege iubitul meu cu tata!

– Normal, doar au fost colegi de bancă la liceu!

Doi polițiști se întorc abătuți la secție…

– Șefu’, doi inși ne-au furat mașina!

– Și voi n-ați făcut nimic?

– Ba da, șefu’, îl vom prinde sigur, că le-am luat numărul!

Întrebare: – De ce cântă cocoșul când se crapă de ziuă?

Răspuns: – Vrea să se facă și el auzit. Mai târziu nu se poate… Se trezesc găinile!

Un domn care a mâncat bine la restaurant…

– Chelner, te rog, transmite complimente bucătarului!

Chelnerul către bucătar:

– Mitică, ești frumos, bă!

Vezi babele alea două, de se tot învârt una în jurul celeilalte, lângă banca aia, în parc?

– Da, le văd! Oare caută ceva?

– Cu siguranță! Caută o bancnotă de 100 de lei.

– Dar, tu, de unde știi? Cum de ți-ai dat seama?

– Am găsit-o eu mai devreme!

Un puști își face temele.

La un moment dat o întreabă pe maică-sa:

– Mami, ce este libertatea cuvântului?

– E atunci când eu vorbesc și tac’tu e liber să mă asculte!

Un tip cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet.

Panicat, ridică privirea spre cer și strigă:

– Doamne, dacă exiști, dă-mi un semn!

– Păi la semnul ăla cu ”Pod în lucru” ce nu a fost clar?

O blondă lovește un automobil.

Din mașina lovită iese șoferul și o întreabă:

– Măcar ai dat examen pentru permis?

– Desigur! Și spre deosebire de tine, de mai multe ori!

Un șofer se duce cu mașina la service, o parchează și nici nu intră bine în atelier că un mecanic îi zice:

– E ruptă cureaua, să știți…

– Fantastic, zice șoferul. Dar cum v-ați dat seama ?

– Păi vă cad pantalonii!

– De ce ți-ai vopsit, domnule, mașina, în roșu pe o parte și verde pe cealaltă?

– Îmi place să văd cum se contrazic martorii.

Ora de matematică:

– Bulișor, cât fac 4 x 5 ?

– 18 !

– Ce părere ai despre 20?

– Suntem cumva la o licitație?

Bulă, la braț cu o super tipă, intră într-unul dintre cele mai scumpe magazine de blănuri.

– Arătați-mi cea mai scumpă haină de blană pe care o aveți în vânzare.

Vânzătorul, bucuros, pleacă și se întoarce cu o haină extraordinară din blană de tigru siberian.

– Acesta este cel mai scump articol al nostru și costă 10 de mii de euro – spune vânzătorul.

– Nicio problemă! Imediat vă scriu un cec.

– Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbătă și nu putem confirma cec-ul la bancă, o să veniți luni să ridicați haina.

Pleacă ei, iar luni bărbatul vine la magazin.

Văzându-l, vânzătorul a izbucnit:

– Ar trebui să vă fie rușine să mai veniți pe aici! Contul dvs. este gol!

Bulă zâmbind, îi întinde 20 de euro și-i zice:

– Am venit doar să-ți mulțumesc pentru una dintre cele mai frumoase seri din viața mea.

– Cât vă datorez, domnule doctor, pentru tratament?

– Pacienții mei mă plătesc cu ce pot. Unul mi-aduce o găină, altul un iepure etc. Dumneata cu ce te ocupi?

– Eu sunt groparul satului…

În cabinetul medicului intră un tip.

Se împiedică de prag, cade, își rupe mâna, se lovește cu capul de muchia unui scaun, își sparge nasul și doi dinți, după care abia ridicându-se se apropie de masă:

– Doctore eu de fapt intrasem să întreb dacă lucrati și sâmbătă că vroia să vină soacră-mea la un control.

Un cuplu intră în cabinetul medicului stomatolog.

Soțul spune:

– Vreau să scoateți un dinte. Fără anestezie pentru că sunt grăbit. Scoate-ți dintele cât de repede puteți!

– Sunteți un bărbat foarte curajos, spune medicul dentist. Arătați-mi dintele cu pricina.

Bărbatul se întoarce către soția sa și îi spune:

– Draga mea, deschide gura și arată-i dentistului care este dintele.

– Părinte, dacă mor să nu o Iași pe nevastă-mea să-mi dea jos verigheta.

– De ce?

– Ca să vadă Dumnezeu c-am fost deja în iad.

După două săptămâni în care nu s-au mai văzut, doi olteni se întâlnesc pe stradă:

– Bre, Pandele, unde ți-e verigheta?

– Păi, săptămâna asta o poartă nevastă-mea!

– Iubi, am visat că mi-ai luat un inel cu diamante.

– Culcă-te Ia loc și poartă-l.