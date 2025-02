Directorul se apără și susține că stă la dispoziția organelor de cercetare abilitate”

N. Dumitrescu

Demersul conducerii Primăriei Ploiești în ceea ce privește verificarea activității operatorului local de transport, ocazie cu care s-au constatat o serie de nereguli în raportările zilnice privind distanțele parcurse de către mijloacele de transport public ale TCE, au trecut la o nouă etapă. La sfârșitul săptămânii trecute, prin intermediul unui comunicat de presă, municipalitatea a anunțat că ”primarul Mihai Polițeanu a solicitat Inspectoratului Județean de Poliție Prahova derularea, cu celeritate, a unei anchete independente, efective și aprofundate cu privire la posibila săvârșire a infracțiunilor de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals în legătură cu kilometri facturați de către acest operator public”. Primăria a justificat acest demers în intenția de a lua măsuri pentru a asigura transparența și corectitudinea raportărilor efectuate de compania locală de transport public, în contextul în care, recent, în urma unei verificări aleatorii a numărului de kilometri raportați zilnic de către TCE Ploiești, au fost identificate o serie de nereguli, în unele cazuri fiind raportări chiar și de câte 800 km/zi la un singur autobuz! ”Primăria Ploiești va acorda tot sprijinul necesar pentru derularea acestei anchete, iar angajaților TCE Ploiești li s-a solicitat să nu modifice rapoartele scrise ori aplicația informatică de profil, chiar dacă va exista cineva care le va solicita acest lucru”, se mai menționează în comunicat, în care s-a mai precizat și faptul că, tot la sfârșitul săptămânii trecute, s-a mai făcut către IPJ Prahova și o altă solicitare, de efectuare a unor cercetări penale suplimentare. ”Primăria Ploiești a depus o plângere penală în atenția Inspectoratului Județean de Poliție Prahova privind săvârșirea infracțiunilor de distrugere și gestiune frauduloasă. Astfel, se solicită efectuarea de cercetări penale și luarea măsurilor legale ce se impun față de suspiciunea că părți componente din bunurile municipiului Ploiești au fost folosite în alt scop decât îndeplinirea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane. Această plângere penală vine ca urmare a unor verificări a situației bunurilor din patrimoniul municipiului Ploiești propuse la casare, respectiv a 23 de troleibuze Neoplan tip N6121. Comisia, formată din specialiști ai municipalității, a constatat faptul că din cele 23 de troleibuze propuse a fi scoase din funcțiune lipsesc piese/componente/ scaune/oglinzi etc., iar reprezentanții S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nu au putut comunica dacă s-a ținut o evidență a acestor mișcări de componente, respectiv dacă a fost informat municipiul Ploiești în acest sens. În plângerea penală formulată de Primăria Ploiești se mai arată că bunurile aparținând patrimoniului municipiului au fost degradate, aduse în stare de neîntrebuințare, fiind pricinuită o pagubă în contextul administrării sau conservării acestora”, se mai arată în documentul de presă. În replică, și directorul TCE Ploiești, Nicolae Alexandri, a ținut să-și exprime un punct de vedere. Astfel, tot la sfârșitul săptămânii trecute, prin intermediul unui comunicat de presă, acesta a precizat: ”Referitor la informațiile apărute pe pagina de Facebook a domnului primar al municipiului Ploiești, Polițeanu Laurențiu Mihai, preluate de către presa locală, fac următoarele precizări: S.C. TCE S.A. nu a facturat niciodată kilometri fictivi. Informațiile furnizate de către primarul în funcție al municipiului Ploiești nu se regăsesc în documentele justificative care stau la baza facturării compensației lunare pentru transportul public local la nivelul municipiului Ploiești, în momentul întocmirii decontului aferent facturii. Kilometrii parcurși ce stau la baza întocmirii decontului sunt verificați de către Serviciul Planificare Monitorizare Transport al S.C. TCE S.A. Ploiești. Totodată, facem precizarea că stăm la dispoziția organelor de cercetare abilitate cu privire la toate aceste aspecte și ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice demersuri legale pentru repararea prejudiciului adus atât societății, cât și organelor de conducere ale acesteia cu privire la apariția acestor informații eronate”. În vederea susținerii celor precizate de către directorul Nicolae Alexandri, la comunicatul menționat a fost atașat și un răspuns, pe aceeași temă, a Șefului Serviciului Planificare Monitorizare Transport, semnat de către Ec. Ionelia Ristea: ”Am reverificat pentru anii 2023 și 2024 situațiile din dosarele centralizatoare cu extrasele parcursurilor înregistrate de aplicația OpenFleet pentru autobuzele TCE Ploiești purtătoare de GPS și am constatat că valorile vehiculate în mediul public nu se regăsesc în acestea. Valorile maximale aferente fiecărui autobuz sunt cel mult, ocazional, în jurul valorii de 300 km/zi. Aceste situații elaborate în cadrul serviciului Planificare-Monitorizare Transport și reverificate în prezent, care furnizează datele folosite la facturarea compensației lunare cu Primăria Ploiești, au fost transmise lunar prin Registratură la dna Director Financiar. Ele sunt disponibile pe suport de hârtie și pot fi puse la dispoziție pentru consultare.”

(Sursă foto: TransPloiești)