În aceasta săptămână, 17 cursanți au început ­cursurile pentru obținerea Licenței C UEFA sub îndrumarea lui Marius Vișan, posesor al Licenței A UEFA și coach educator din partea Școlii Federale de Antrenori.

Județul nostru numără în prezent peste 100 de ­posesori ai Licenței C UEFA, iar strategia AJF Prahova privind educarea noilor generații de antrenori a dat roade.