V. Stoica

Adrian Purcaru – fost edil al orașului Azuga în perioada 2000-2012 și cel mai tânăr primar de oraș din România, în anul 2000, când a fost ales pentru prima dată de către azugeni să-i reprezinte, la vârsta de numai 24 de ani – a anunțat că va intra în cursa pentru ocuparea fotoliului de primar al Azugii, sub sigla PSD, la scrutinul din 9 iunie. Vestea a fost primită cu entuziasm de către mulți dintre locuitorii orașului, având în vedere experiența pe care o are Purcaru în administrație și ca expert în atragerea fondurilor europene și în dezvoltare urbană, la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

”V-am împărtășit acum câteva zile gândurile mele despre o posibilă candidatură la funcția de primar în alegerile din 9 iunie. Mesajele primite de la voi, transmise prin comentarii sau în discuțiile avute direct îmi oferă încrederea necesară asumării acestei responsabilități. Da, este o mare responsabilitate. Nu candidatura în sine, cât, mai ales, drumul pe care îl avem de parcurs împreună după data de 9 iunie. Am chibzuit mult timp înainte de a lua această decizie deoarece a fi primar nu mai este un țel în sine în ceea ce mă privește. Importantă este performanța cu care voi reuși să mă achit de această responsabilitate. Știu ce fel de provocări ne așteaptă, cunosc însă și potențialul pe care Azuga îl are de a reveni în mod real în competiția cu celelalte stațiuni turistice și de a valorifica oportunitățile de investiții publice sau private care să ofere o creștere economică sănătoasă și o mai bună calitate a vieții azugenilor.

Vom discuta începând de astăzi în mod deschis și transparent despre ceea ce ne dorim să se întâmple în Azuga în următorii 10-15 ani. Îmi propun să stau de vorbă personal cu toți cetățenii orașului”, le-a transmis Adrian Purcaru azugenilor, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

În plus, Adrian Purcaru (48 de ani) a anunțat că a devenit membru al Partidului Social Democrat, partid din partea căruia va candida pentru un nou mandat de primar al orașului Azuga, la alegerile locale din data de 9 iunie.