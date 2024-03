Statele Unite ale Americii dețin cea mai mare rezervă de aur din lume, aproape cât rezervele de aur ale următoarelor 3 țări din topul statelor cu cele mai mari rezerve: Germania, Italia și Franța. Topul e completat de Rusia, China și Elveția. Calculată pe cap de locuitor, rezervele de aur arată un cu totul alt clasament.

Statele nu mai sunt obligate să tipărească bani doar în funcție de nivelul rezervei de aur, dar cu toate acestea ele încă stochează cantități mari din metalul prețios.

Aurul are mai multe funcții: conferă încredere: aurul este considerat un adevărat „depozit de încredere”, sporind stabilitatea economică a unei națiuni, în special în perioadele de incertitudine financiară;dă stabilitate monedei -în ciuda relevanței în scădere a etalonului aur, unele țări încă consideră rezervele de aur ca fiind esențiale pentru menținerea stabilității valutare; Diversificarea portofoliului- tangibilitatea aurului permite țărilor să își diversifice portofoliul, reducând expunerea la risc pe care alte active le presupune; Protecție în cazul crizelor economice- aurul își păstrează valoarea în timpul crizelor economice, făcându-l un activ valoros în perioadele de criză economic; Strategie geopolitică- Țări precum Rusia și China, rivali geopolitici majori ai Statelor Unite, au fost cumpărători semnificativi de aur, folosindu-l ca parte a rezervelor lor strategice.

Pentru companii, aurul reprezintă un activ de marfă care este folosit în medicină, bijuterii și în domeniul producției de echipamente electronice. Pentru mulți investitori, atât instituționali, cât și retail, aurul este o excelentă acoperire la inflație sau recesiuni.

În SUA, într-un seif de la Federal Reserve Bank din New York. Se știe că conține cea mai mare cantitate de aur din lume.

SUA au rezerve de aur de 8.133,5 tone. Această sumă o plasează pe primul loc printre țările cu cele mai mari rezerve de aur.

Elveția este țara a cărei rezervă de aur per capita este cea mai ridicată: aproape 120 de grame aur/cap de locuitor. Este urmată de Liban, Italia, Germania și Singapore, la mare ­distanță.

România se află pe locul 32 în lume ca nivel al rezervei de aur pe cap de locuitor, cu circa 5,7 grame/capita, în rând cu slovacii și bulgarii.