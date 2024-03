Preşedintele ASF, Alexandru Petrescu, a declarat că, în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor, preţul poliţelor RCA urmează să fi îngheţat până la sfârşitul lunii iunie 2024 la nivelul preţului din luna februarie 2023, potrivit Agerpres.

El a fost întrebat despre prelungirea măsurii de plafonare a preţului poliţelor RCA.

“Este o discuţie, într-adevăr, despre o posibilă îngheţare, nu o plafonare. Este o îngheţare la nivelul preţurilor din februarie 2023. Conform analizei noastre, există remanente efecte de dezechilibru cauzate de parcursul nefast al pieţei de asigurări din ultimii doi ani, nu am să mai repet, din păcate, cu toţii ştiţi sau l-aţi resimţit. Fapt pentru care am avut o discuţie cu Ministerul de Finanţe, şi, implicit, este foarte posibil să existe şi o hotărâre de guvern care să prelungească această îngheţare a preţurilor la poliţele RCA până la sfârşitul lunii iunie 2024”, a declarat Alexandru Petrescu.

În tot acest timp, a adăugat el, ASF a operat o serie de amendamente foarte importante la Legea 132, legea care reglementează răspunderea civilă auto. El a explicat că, după ce au trecut de Senat, aceste modificări vor ajunge în Camera Deputaţilor. «Sunt amendamente care aduc multe beneficii asiguraţilor, Vorbim de posibilitatea plăţii în rate, de opţiunea de a suspenda efectele poliţei RCA pentru cei care conduc sezonier, fie sunt transportatori care au activităţi în zona de agricultură, fie sunt, pur şi simplu, asiguraţi care doresc, în anumite perioade, de iarnă, sau după cum optează fiecare, să nu conducă autovehiculul, au posibilitate de prelungire a perioadei poliţei RCA cu o durată egală cu cea a suspendării. Şi multe alte elemente importante «, a declarat Petrescu.

Şeful ASF a vorbit despre o “ultimă prelungire” a măsurii îngheţării preţului poliţelor RCA. «Efectele nefaste, aşa cum eu am găsit piaţa acum trei luni când am preluat conducerea ASF, sunt remanente, ele există în continuare, motiv pentru care a fost necesară această ultimă prelungire pe care noi o discutăm cu Ministerul de Finanţe, şi în tot acest timp operăm aceste schimbări şi la legislaţie şi la legislaţia secundară şi la setul de documente, de ghiduri, de recomandări care să ne permită ca, în momentul în care ieşim în piaţa liberă, după sfârşitul lui ianuarie, să vin într-un mod controlabil, din perspectivă benignă, să controlăm piaţa de asigurări şi, implicit, preţul. (…) Aceste efecte sunt mai puţine decât la sfârşitul anului trecut, dar, îndeajuns de relevante încât să motiveze o nouă prelungire «, a declarat Petrescu.