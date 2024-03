V.S.

Un protest la care au participat peste 100 de persoane a avut loc, marți seară, în fața sediului Consiliul Județean Prahova, împotriva lui Iulian Dumitrescu, președintele suspendat al CJ, care în prezent este cercetat de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru fapte de natură penală. Oamenii s-au arătat revoltați de faptul că liberalii îl susțin în continuare pe Dumitrescu pentru candidatura la funcția de șef al administrației județene, în ciuda faptului că atât acesta, cât și apropiați ai săi, au intrat în vizorul procurorilor anticorupție pentru luare de mită, fals în declarații și alte infracțiuni similare.

Pe pancartele protestatarilor erau mesaje adresate lui Iulian Dumitrescu, fostul șef al filialei prahovene a PNL, care a demisionat din toate funcțiile din partid după demararea anchetei, dar care, pe de altă parte, i-a adunat pe toți primarii liberali din Prahova pentru a le cere să semneze o scrisoare de susținere a candidaturii sale la un nou mandat de președinte al CJ. Printre înscrisurile de pe pancarte s-au aflat și mesaje adresate liderului PNL, Nicolae Ciucă. ”Pleacă de la Prahova/Te așteaptă Rahova!”, ”Fără penali în funcții publice”, ”Nu vă faceți griji! Voturile dumneavoastră vor fi numărate de Roberta Anastase!”, ”Domnul general, chiar susțineți un penal?”, ”Ciucă, vino și explică, îți e frică de Iulică?” – au fost câteva dintre mesajele scrise pe pancartele protestatarilor.

Vestea că PNL Prahova susține candidatura lui Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean a stârnit un val de reacții atât printre oamenii politici, cât și la nivelul opiniei publice, majoritatea dezaprobând ideea ca președintele CJ, suspendat de procurori, să mai participe la alegerile locale din acest an.

În prezent, Iulian Dumitrescu este cercetat de DNA sub control judiciar pentru luare de mită şi fals în declaraţii şi are interdicţie să îşi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova. În același dosar sunt cercetate și două rude ale lui Dumitrescu, sora și cumnatul acestuia, acuzați de complicitate la luare de mită şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii.