• Aceasta ­afecțiune este, însă, ­subdiagnosticată

​„Ce știi despre tiroidă? Informează-te!” este numele campaniei lansate de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimmune – APAA, care își propune să atragă atenția românilor asupra simptomelor pe care disfuncția glandei tiroide le poate produce și, mai ales, să îi trimită la medicul de familie în cazul unor suspiciuni, potrivit unui documentar prezentat de Hotnews.

Simptomele care ar trebui să grăbească vizita la medicul de familie și care pot semnala o hipotiroidie sunt oboseală neexplicată, lipsă de energie, piele uscată, constipație, față umflată, intoleranță la frig, creștere în greutate, probleme de memorie. La femei, hipotiroidismul poate provoca dereglări menstruale sau infertilitate.

Simptomele hipertiroidiei sunt opuse, dar la fel de alarmante: palpitații, pierdere involuntară în greutate, agitație și stare de nervozitate, insomnie, incapacitate de concentrare, transpirație în exces, tremor al mâinilor.

„Dacă aveți aceste simptome, primii pași pe care trebuie să-i faceți sunt vizita la medicul de familie și analizele de sânge, care sunt decontate de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este vorba de hormonul de stimulare tiroidiană TSH și unul dintre hormonii tiroidieni: tiroxina, fracțiunea liberă – FT4. Dacă analizele semnalează o afecțiune, medicul de familie vă recomandă un consult la medicul endocrinolog.” spune Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Bolile tiroidiene netratate pot asocia complicații cardiovasculare și tulburări digestive, dereglări emoționale și anxietate, precum și scăderea calității vieții.

„Simptomele disfuncției tiroidiene, fie că sunt cauzate de o producție prea mare, fie prea mică de hormoni tiroidieni, pot fi uneori puse pe seama altor factori precum stresul, activitatea susținută, diferite probleme apărute în viața de zi cu zi. Hipotiroidismul reprezintă cea mai frecventă formă de patologie tiroidiană, cu o medie a prevalenței la persoane peste 14 ani, de aprox. 3,5-5,5% în Europa, iar pentru România o prevalență estimată de aprox. 4,5% din populația adultă. Conform datelor Institutului Național de Statistică, populația României este de aprox. 19,2 milioane de locuitori, dintre care persoane de peste 14 ani sunt aprox. 16,2 milioane. Plecând de la aceste cifre și statistici estimăm că în România sunt aproximativ 727.000 pacienți adulți cu hipotiroidism.”, spune prof. dr. Cătălina Poiană, medic primar endocrinolog.

„Oboseala, lipsa de putere, starea generală proastă pot fi semne de probleme cu tiroida. Toți oamenii, dar mai ales femeile, pentru că 80% dintre pacienți sunt femei, ar trebui să se întrebe ce știu despre tiroidă! Iar o vizită la medicul de familie poate primi un răspuns la întrebarea legată de simptomele resimțite.”, arată conf. dr. Diana Păun, medic primar endocrinolog.

În fiecare an, în data de 25 mai, este marcată Ziua Mondială a Tiroidei, pentru a fi subliniată importanța acestei glande în activitatea întregului organism, dar și provocările cu care se confruntă pacienții diagnosticați cu afecțiuni tiroidiene.

„De 76 de ani, suntem alături de pacienții cu afecțiuni tiroidiene și ne respectăm angajamentul de a le oferi cele mai bune servicii medicale și de tratament, la standarde europene. Inclusiv în perioada pandemiei, împreună cu echipa medicală am realizat circuite noi, astfel încât am putut să ne desfășurăm activitatea fără întrerupere, să diagnosticăm, tratăm și să operăm pacienți cu afecțiuni tiroidiene.”, afirmă dr. Alexandru Velicu, managerul Institutului Național de Endocrinologie C.I. Parhon.

Campania „Ce știi despre tiroidă? Informează-te!” lansată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA are ca scop creșterea gradului de conștientizare a afecțiunilor tiroidiene și de accentuare a importanței monitorizării periodice a stării de sănătate a persoanelor diagnosticate cu afecțiuni tiroidiene, dar și a populației generale.

Anul acesta, în cadrul campaniei este lansat chestionarul de depistare a simptomelor de hipotiroidism. Chestionarul este disponibil online aici: https://www.apaa.ro/Campanii/ce-stii-despre-tiroida.shtml, iar rolul lui este să ajute oamenii să înțeleagă dacă simptomele observate indică o afecțiune a glandei tiroide. Acest instrument de verificare nu înlocuiește consultația medicală. Pentru stabilirea diagnosticului și inițierea tratamentului, pacienții trebuie să contacteze medicul de familie sau medicul endocrinolog.