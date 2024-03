N. D.

Pentru instituțiile de cultură din Ploiești, luna martie este legată de numele poetului reprezentativ pentru oraș – Nichita Stănescu, astfel că începând de astăzi și până pe data de 31 martie a.c., în municipiul reședință al județului Prahova se va desfășura o nouă ediție, a 19-a, a Festivalului artelor ”Nichita la echinocțiu”. Manifestările sunt organizate de Centrul Dramatic Mythos al Centrului Județean de Cultură Prahova ”Acad. Eugen Simion”, care a anunțat programul manifestărilor ce vor avea loc în fiecare zi. Astfel, deschiderea oficială a festivalului va avea loc astăzi, la 17.00, o jumătate de oră mai târziu fiind lansat volumul documentar „Nichitiana. Rostiri, exegeze, amintiri, comentarii cuprinse în Caietele Festivalului de Poezie Nichita Stănescu în perioada 1984 – 1990”, volum despre evocarea prieteniei și a relației literare dintre Nichita Stănescu și acad. Eugen Simion, la ora 18.00 fiind programată proiecția eseului cinematografic ”Antrenorul de îngeri – un film despre Nichita, cu Nichita și cu poezia lui”. Pentru fiecare zi în parte, evenimentele programate sunt următoarele: pe 22 martie, la ora 11.00, va avea loc deschiderea atelierelor Universității Libere „Nichita Stănescu”, iar la ora 17.00 – premiera eseului documentar ”Dincolo de zid”; 23 martie: ora 10, atelierul de artă dramatică; ora 17 – ”Adolescenți pe mare”- Gala tânărului actor, în cadrul căreia vor participa cu spectacole și recitaluri elevi și absolvenți ai cursului de arta actorului de la Școala Populară de Arte Ploiești; 24 martie: ora 10, Salonul de arte vizuale Orion, expoziția memorială Nichita Stănescu- Ion Stratan; ora 11, Atelierul de creație literară; 25 martie: ora 10, Atelierul de semne; ora 17, vernisaj expoziție de artă plastică, unde expune Alice Neculea; ora 17,30.”Artă și artiști în secolul XXI” – conferință susținută de Alice Neculea, artist plastic, expert în artă; ora 18,15, Discipolii lui Nichita Stănescu, prezentarea volumului ”Întoarcerea fiului”, semnat de Dan David, urmată de proiecția eseului cinematografic ”Autoportret”, o evocare a poetului Dan David și a creației sale poetice; 26 martie:ora 10, Colocviul-atelier „Miorița – controversata capodoperă a culturii române”; ora 17, manifestarea ”De la documentar la ficțiune” urmată de proiecția filmelor regizorului Cătălin Apostol – „Cuibul de cuci” (documentar) și „O zi bună” (ficțiune); pe 27 martie va fi marcată Ziua Mondială a Teatrului, la ora 17 fiind transmis mesajul Institutului Internațional de Teatru adresat lumii de către dramaturgul norvegian Jon Fosse, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, urmat de spectacolul-atelier Metafora scenică – mecanisme și trădări – „Contemplarea lumii dinafara ei” de Nichita Stănescu, în cadrul căruia vor interpreta actorii Centrului Dramatic Mythos, scenariul și regia fiind semnate de Mihai Vasile; 28 martie:ora 10, colocviul „Adolescența- Un anotimp în Infern?”, în cadrul căruia va fi prezentat în premieră filmul „Între două oglinzi” de Mihai Vasile; ora 17, discipolii lui Nichita Stănescu – se va lansa volumul „Crimele din Strada Cerului” de Ion Stratan; ora 17. 30, proiecția eseului cinematografic „Eu am trăit în casa asta” – un film despre Nichita, cu Nichita și cu poezia lui; 29 martie: ora 10, Atelierul de foto/film, ora 17- lansarea volumului „Cealaltă parte a umbrei. Fals tratat de antropologie teatrală” de Mihai Vasile, prezintă Florin Manole, scriitor și teolog; ora 18, proiecția filmului „Urme în spațiul gol” de Mihai Vasile; 30 martie: ora 10, Atelierul multidisciplinar Noduri și semne; 31 martie:ora 10, închiderea atelierelor Universității Libere „Nichita Stănescu”, decernarea diplomelor, evaluarea finală; ora 11- proiecția filmului „Măreția frigului” – un poem cinematografic de Mihai Vasile după spectacolul cu același titlu de Nichita Stănescu. De precizat că Festivalul artelor „Nichita la echinocțiu” este continuatorul într-un fel mai nou, mai diversificat, mai modern, a manifestării culturale „Zilele poeziei românești” care a fost înființată, ca un omagiu, de un grup de intelectuali la un an de la moartea poetului Nichita Stănescu (decembrie 1984). Evenimentul este organizat în cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova, la inițiativa Teatrului EQUINOX, de prof. Mihai Vasile – regizor. Festivalul se dorește a fi unul dinamic, făcut de tineri pentru tineri, cu spectacole, conferințe, ateliere, recitaluri, colocvii, proiecții de filme etc, la ateliere înscriindu-se în medie 40 de tineri din Ploiești și județul Prahova, care sub tutela spirituală a poetului Nichita Stănescu au prilejul să participe la toate aceste manifestări cultural-artistice.