Urmează un weekend important pentru echipa de handbal junioare 4 a CSM Ploieşti, care va participa la Faza Euroregiune RO3, alături de alte 14 formaţii din judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu şi Ialomiţa. Fetele pregătite

de Robert Comendant vor încerca să facă pasul spre Faza Semifinală a campionatului, iar pentru atingerea obiectivului trebuie să câştige Grupa D din RO3, ale cărei meciuri se vor juca în Sala Sporturilor Olimpia.

Programul CSM Ploieşti va fi următorul:

LPS Viitorul Piteşti – CSM Ploieşti (vineri, ora 16:30, Sala Olimpia)

SCM Dunărea Giurgiu – CSM Ploieşti (sâmbătă, ora 8:00, Sala Olimpia)

CSM Ploieşti – ACS Viitorul Ialomiţa Urziceni (sâmbătă, ora 11:00, Sala Olimpia)

Format din jucătoare născute în 2012, 2013 şi mai mici (anul mare al categoriei J4 fiind 2011), lotul CSM Ploieşti pentru acest turneu va fi următorul: Larisa Ioana Barta, Ştefania Vişan (portari) – Bianca Bălăşoiu, Corina Dinu, Ana Maria Mihai, Larisa Iancu, Natalia Comendant, Ilona Plătică Căpitanu, Iasmina Iordache, Ana-Maria Ciobanu, Melania Drăghici, Maria Gabriela Enache, Maya Pitoiu, Cristinne Antonia Duţă, Nataly Cursaru, Edina Rebecca Andrei şi Ioana Petre (jucătoare de câmp).

Celelalte trei grupe ale RO3 arată astfel:

– Grupa A (Sala CN Nicolae Grigorescu Câmpina) – CS Câmpina, CS Victoria Ţăndărei, AS Liceul Tehnic Fundulea şi GSIP Moreni;

– Grupa B (Sala Sporturilor Plopeni) – CSŞ Târgovişte, CSŞ Ploieşti, CS Viitorul H2O Piteşti şi CSM Unirea Slobozia;

– Grupa C (Sala CN Nicolae Grigorescu Câmpina) – CS Dacia Mioveni, ACS Tonus Călăraşi şi ACS Academia Junior Ploieşti.

Turneul Final are loc duminică, la Câmpina, în Sala Colegiului Naţional Nicolae Grigorescu.

Turneul Final al Euroregiunii, în cadrul căruia se întâlnesc cele patru câştigătoare de grupe, se desfăşoară pentru stabilirea configuraţiei grupelor din Faza Semifinală a campionatului. Echipele calificate în Faza Semifinală (în care se vor organiza 4 turnee cu câte 8 echipe participante) vor merge în Grupa 2, alături de primele 4 formaţii din RO8 (Bucureşti – 6 sectoare şi Ilfov). Faza semifinală are ca termen limită de organizare data de 12 mai 2024.