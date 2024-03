• Clasări meritorii pentru toate cele patru echipe care au reprezentat Ploieștiul în Competiția FIRST Tech Challenge

Luiza Rădulescu Pintilie

Reconfirmare de top pentru cele patru echipe de liceeni ploieșteni ce au participat, în urmă nu cu multe zile, la etapa națională a Campionatului de robotică FIRST Tech Challenge România, desfășurat la Iași: Premiul Inspire Award – locul I – pentru Ro2D2 Ploiești (în foto) , ce reunește elevi al Colegiului Național „Mihai Viteazul” ; Premiul Connect Award – locul I – pentru echipa Inf0(1) Robotics Ploiești, ce reunește elevi ai Colegiului Național „I.l. Caragiale” ; Premiul Connect Award – locul III – BraveBots Ploiești (Colegiul „Mihai Viteazul” ) și Premiul Motivate Award – locul II – Eastern Foxes Ploiești (Colegiul „I.L. Caragiale”). Acestor importante recunoașteri obținute în confruntarea directă cu celelalte 56 de echipe din țară ( calificate la această etapă dintr-un total de 200 de echipe active la nivel național), li se adaugă și Premiul Dean’s List Finalist acordat elevei Daria Ștefania Istrate, membră a echipei Ro2D2 Ploiești. Pentru a înțelege și mai bine valoarea rezultatelor pe care le-am evidențiat, se cuvine menționat faptul că o asemenea competiție se organizează de 35 de ani în Statele Unite, în România fiind preluată abia în urmă cu opt ani și fiind adusă, în anul 2016, de Asociația Nație Prin Educație, în cadrul celui mai mare program educațional STEM prin robotică pentru liceeni din țară. Mai mult decât atât, la ediția din 2023, echipa Ro2D2 a colegiului “Mihai Viteazul” (înfiinţată în anul 2018) a avut un parcurs excepțional, adjudecându-și Premiul „Motivate Award Winner” în cadrul Campionatului Mondial de Robotică desfășurat la Houston- fiind vorba despre un premiu care recompensează mai mult decât performanţele stricte ale robotului şi apreciind implicarea în comunitate, acesta acordându-se echipelor care se remarcă pentru colaborarea cu comunitatea locală și comunitatea locală FIRST, iar unul dintre membrii echipei – Daria Gabriela Dicu- a primit la rândul său o recunoaştere importantă prin includerea în „FIRST Dean’s List Finalist”, laureaţii unui asemenea premiu fiind consideraţi „exemple mărețe de lideri ai elevilor, care și-au condus echipele și comunitățile să sporească gradul de conștientizare pentru FIRST și misiunea sa”. Câștigătoare a etapei naționale și calificată- pentru al doilea an consecutiv- la Campionantul Mondial ( care se va desfășura , în perioada 16-20 aprilie la Houston (SUA), echipa Ro2D2 este îndreptățită să spere la rezultate și mai bune decât cele adjudecate la cea dintâi prezență la acest nivel, având drumul deschis spre o nouă și valoroasă certificare internațională.