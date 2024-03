V. Stoica

Întâlnirile succesive ale liberalilor, la crama din Seciu, au și un rezultat previzibil: Iulian Dumitrescu, aflat încă sub control judiciar impus de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat de luare de mită și fals în declarații, este susținut pentru o nouă candidatură la conducerea Consiliului Județean Prahova. Managerul Spitalului Județean de Urgență Ploiești, Bogdan Nica, prieten al lui Dumitrescu, ar urma să candideze pentru funcția de primar al municipiului Ploiești. PNL Prahova a conceput și o scrisoare deschisă adresată conducerii Partidului Național Liberal, lui Nicolae Ciucă, semnată de primarii liberali din județ, prin care arată că-l susțin pe Iulian Dumitrescu. Filiala Prahova a PNL a făcut publice aceste decizii luate la nivel județean: ”PNL Prahova a decis: Iulian Dumitrescu, candidatul liberalilor la președinția Consiliului Județean și Bogdan Nica, candidatul PNL la Primăria Ploiești. Primarii PNL din Prahova susțin candidatura lui Dumitrescu. Primarii liberali din judeţul Prahova au trimis o scrisoare deschisă conducerii Partidului Naţional Liberal în care îşi manifestă susţinerea pentru candidatura lui Iulian Dumitrescu în vederea unui nou mandat de preşedinte de CJ. Solicitarea a fost materializată şi printr-o decizie luată astăzi, 20.03.2024, în unanimitate, în cadrul Colegiului Director Judeţean al PNL Prahova. În același for, Bogdan Nica, directorul Spitalului Județean de Urgență Constantin Andreoiu Ploiești, a fost votat drept candidatul PNL la Primăria Municipiului Ploiești”.

Reacțiile liderilor politici județeni nu au întârziat să apară. Virgiliu Daniel Nanu, președintele PSD Prahova, care va candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, s-a arătat suprins de anunțul făcut de organizația liberală: ”La auzul intenției lui Iulian Dumitrescu de a se înscrie în cursa pentru un al doilea mandat în fruntea Consiliului Județean Prahova, sunt extrem de surprins, dat fiind faptul că toți prahovenii au rămas profund dezgustați atunci când pe toate canalele de știri și pe toate aplicațiile/rețelele de socializare era expus constant «președintele Consiliului Județean Prahova cercetat pentru fapte de corupție/luare de mită»!

Am citit scrisoarea deschisă a primarilor PNL din Prahova și nu pot să nu expun câteva lucruri!

O foarte bună parte dintre proiectele implementate sau aflate în stadiul de proiectare la nivelul județului Prahova sunt demarate în mandatele anterioare de către colegii mei din PSD Prahova (Mircea Cosma și Bogdan Toader), iar aici putem discuta despre proiecte precum: extindere UPU Ploiești, reabilitare drumuri județene, implementare gaze pe Valea Slănicului (proiect stopat din cauza incompetenței echipei de la CJ) etc!

Nu pot să nu mă simt deranjat de afirmația domniilor lor atunci când specifică «În acest moment, Prahova nu îşi permite experimente administrative şi costurile unor blocaje sunt absolut uriaşe».

Țin să vă reamintesc faptul că ați făcut un experiment administrativ punând în poziția de conducere a unui întreg județ un președinte care venea în Prahova doar la anumite festivaluri sau doar atunci când erau ședințele ordinare ale CJ Prahova. Acel experiment administrativ pe care l-ați testat și-a arătat rezultatele finale: promisiuni nerespectate, un președinte permanent absent și un județ blocat din punct de vedere al dezvoltării”.