Într-un moment în care Japonia se apropie de sfârşitul a opt ani de dobânzi negative, o bancă regională din Kyoto oferă programe de e-learning acelor angajaţi care nu s-au mai confruntat niciodată cu un scenariu în care au acordat credite sau au colectat depozite într-un context de dobânzi pozitive, transmite Agenția Reuters, preluată de Agerpres. La una dintre aceste şedinţe de pregătire, destinate celor aproximativ 3.300 de angajaţi ai Bank of Kyoto, li se explică acestora de ce sunt importante dobânzile, cum este stabilită dobânda la împrumuturi şi cum majorarea dobânzilor afectează afacerile şi clienţii băncilor. În cadrul altor şedinţe, directorii în vârstă ai băncii, care au trecut prin perioada când Japonia avea dobânzi pozitive, împărtăşesc expertiza lor cu privire la cum să îi convingi pe debitori să accepte comisionare mai mari.

Toate aceste programe de e-training, care sunt oferite via şedinţe de câte 30 de minute ce pot fi vizualizate pe telefon, au drept obiectiv pregătirea angajaţilor mai tineri pentru o intensificare a concurenţei cu privire la atragerea de depozite, lucru inedit în condiţiile în care până acum aceasta era o problemă deoarece băncile japoneze stăteau pe grămezi mari de bani.

«Este un lucru de bază pentru că vrem ca angajaţii noştri, în special cei tineri, să înţeleagă cum este într-o lume în care dobânzile sunt pozitive. Este crucial ca angajaţii noştri să înţeleagă că lucrurile sunt diferite atunci când dobânzile cresc şi să îşi schimbe modul de gândire astfel încât să fim pregătiţi atunci când va veni timpul», a declarat adjunctul directorul de resurse umane de la Bank of Kyoto, Tadashi Shimamoto.

Timp de mai multe decenii Banca Centrală a Japoniei a menţinut dobânda de politică monetară la nivelul zero şi chiar sub acest nivel, din cauza unei inflaţii scăzute prelungite şi a stagnării economice. În această perioadă, deponenţii obişnuiţi au primit doar dobânzi extrem de mici pentru economiile lor iar ratele la creditele ipotecare au fost foarte mici. Însă în condiţiile în care de mai mult de un an rata inflaţiei a depăşit ţinta de 2% a Băncii Japoniei, instituţia monetară ar urma să scoată dobânzile pe termen scurt din zona negativă încă de astăzi.O astfel de măsură, care ar fi prima majorare a costului creditului adoptată în Japonia după 2007, ar urma să îi forţeze pe creditori şi pe debitori să îşi modifice scenariul de bază care pleca de la ipoteza că banii ieftini vor rămâne abundenţi timp de mai mulţi ani.

«Pentru tinerii noştri angajaţi, dobânzile au rămas în zona negativă de-a lungul întregii lor cariere, aşa că pentru ei este pentru prima dată când dobânzile vor creşte. Este un teritoriu necunoscut, o lume complet nouă pentru ei», spune Tadashi Shimamoto.