N.Dumitrescu

Scăderea populației este deja o realitate în România, inclusiv la nivelul județului Prahova, iar acest lucru se constată de la un an la altul. Astfel, din datele solicitate Direcției Județene de Statistică Prahova, reiese că sporul negativ al populației, la nivelul județului, s-a înregistrat atât anul trecut, cât și în prima lună din 2024. Concret, potrivit informațiilor primite de la directorul Direcției Județene de Statistică Prahova, Mirela Dobrică, în anul 2023, sporul negativ al populației la nivelul județului nostru a fost de minus 5000 de persoane, în condițiile în care numărul născuților vii a fost de 4.875 de persoane, iar al deceselor de 9.875 de persoane. Cele mai mari valori negative au fost înregistrate în mediul urban, unde numărul născuților vii a fost de 2.149, iar cel al deceselor de 4.721 de persoane, sporul negativ al populației fiind, astfel, în cazul orașelor, de minus 2.572 de persoane, în timp ce în mediul rural, anul trecut, s-au înregistrat un număr de 2.726 de născuți vii și 5.154 de persoane decedate, sporul negativ fiind, în acest caz, de minus 2.428 de persoane. Îngrijorător este însă faptul că același trend negativ s-a menținut inclusiv în prima lună a acestui an, în ianuarie 2024 fiind înregistrați 428 de născuți vii (164 în mediul urban, restul în rural) și 1.054 de persoane decedate (490 în mediul urban și restul în mediul rural), sporul negativ fiind de minus 626 de persoane, în condițiile în care sporul negativ în luna ianuarie 2023 a fost de minus 573 de persoane. ”Cele mai mari valori negative ale sporului natural în anul 2023 s-au înregistrat la Ploiești, Câmpina, Breaza, Băicoi, Sinaia, Comarnic, Puchenii Mari, Valea Doftanei. De asemenea, numai în ianuarie 2024, cele mai mari valori negative ale sporului natural s-au înregistrat la Ploiești, Câmpina, Breaza, Bușteni, Băicoi, Comarnic, Sinaia, Ariceștii Rahtivani, Boldești-Scăeni, Vălenii de Munte”, ne-a mai precizat conducerea Direcției Județene de Statistică Prahova. De precizat că în statistica demografică sunt incluși născuții vii ai căror mame aveau, la data nașterii, domiciliul și reședința în România și a căror naștere a fost înregistrată la oficiile de stare civilă din Prahova, respectiv decedații cu domiciliul sau reședința în Prahova, sporul natural reprezentând diferența dintre numărul născuților vii și numărul persoanelor decedate în anul de referință.

Reamintim faptul că, recent, datele comunicate de Institutul Național de Statistică au arătat că populaţia României a înregistrat în ianuarie 2024 un spor negativ de minus 10.984 de persoane, trend consemnat şi în ianuarie 2023, de minus 10.355 de persoane. Astfel, la nivel național, în prima lună din 2024, numărul născuţilor-vii a scăzut cu 1%, comparativ cu ianuarie 2023, în timp ce numărul deceselor a crescut cu 491 (+2%), iar numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu patru mai mare. Sporul natural a fost negativ atât în luna ianuarie 2024 (-10.984 de persoane), cât şi în ianuarie 2023 (-10.355 de persoane). În funcţie de primele trei cauze principale de deces, la nivel național, în luna ianuarie 2024 faţă de aceeaşi perioadă din anul anterior au scăzut cu 0,6% decesele cauzate de tumori, dar au crescut cu 9% cele cauzate de boli ale aparatului respirator, iar decesele cauzate de boli ale aparatului circulator au avut aceleaşi valori faţă de luna similară din anul 2023. Datele INS relevă faptul că, în prima lună a acestui an, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 12.261 de persoane (6.268 persoane de sex masculin şi 5.993 persoane de sex feminin), iar în mediul rural s-a consemnat decesul a 12.466 de persoane (6.622 persoane de sex masculin şi 5.844 persoane de sex feminin). Faţă de aceeaşi lună din anul 2023, numărul deceselor înregistrate a crescut cu 2% atât în mediul urban (+2,4% în cazul persoanelor de sex masculin şi +1,6% în cazul persoanelor de sex feminin), cât şi în mediul rural (+1,2% în cazul persoanelor de sex masculin şi +3% în cazul persoanelor de sex feminin).