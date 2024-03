– Ce faci, frumoaso, vrei să ieșim la o cafea?

– Când ies de la muncă.

– La ce oră?

– Deocamdată sunt în șomaj.

Un cuplu in drumetie la iarbă verde:

Ea: – Iubitule, acest peisaj mă lasă fără cuvinte.

El: – Perfect, hai să punem cortul aici.

Un tip își savurează berea într-un bar. Din dorința de a conversa, se apleacă spre femeia solidă de lângă el și îi spune :

– Vrei să auzi un banc trăznet cu blonde?

Cu o voce răgușită, ea îi răspunde:

– Până să te apuci să spui bancul, cred că ar fi bine să clarificăm câteva detalii: eu sunt blondă, am 1.80m, 88kg și sunt campioană la judo. Blonda de lângă mine este ofițer de aviație iar cea care stă lângă ea este halterofilă! Mai vrei să ne spui bancul acela cu blonde?

Omul stă puțin și se gândește.

– Nu prea, spune el. N-am chef să-l explic de trei ori.

Un cuplu care sunt certați nu își mai vorbesc.

Seara, ea îi lasă un bilet cu următorul mesaj:“Mă scoli mâine dimineață la ora 7! ”

Dimineața, la ora 10, se trezește și găsește un bilet cu următorul mesaj:”Este ora 7, trezește-te!”

La farmacie:

– Aveti soluție pentru creșterea părului?

– Avem.

– E de calitate bună?

– Sigur. Vedeți persoana aceea cu mustăți?

– Da.

– E soția mea. A încercat să scoată dopul de la sticluță cu dinții!

O babă merge la doctor.

– Ce ați pățit Ia ochi?

– Era să mi-l scoată ginerele meu cu o andrea!

– În timp ce croșetați?

– Nu! În timp ce mă uitam pe gaura cheii!

O bătrână intră în cabinetul doctorului:

– Doctore, zice ea, nu știu ce să mă fac, de la o vreme am gaze la stomac, trag vânturi tot timpul. Noroc că le trag fără zgomot și chiar fără miros. Orișicât, e deranjant. Uite, de când am intrat în biroul dumitale, am tras cel puțin 10 bucăți.

Doctorul îi dă niște pastile și îi zice:

– Luați pilulele astea de 3 ori pe zi și veniți luni la control.

Vine bătrâna după o săptămână și zice:

– Nu știu ce mi-ați dat, dar acum „vânturile” mele put îngrozitor, însă au rămas la fel de silențioase.

– OK, zice doctorul, acum că v-am degajat sinusul, hai să vedem ce putem face cu timpanul.

– Vreau să te cer de nevastă cu inelul bunicii.

– Și atunci ce căutăm în cimitir?

– Dă-mi lopata și taci.

Un electrician îsi vede băiețelul bandajat Ia un deget.

– Ce ai pățit, scumpule?

– Am prins o albină de capătul neizolat!

Tânărul se prezintă la tatăl iubitei:

– Domnule, aş dori să mă căsătoresc cu fiica dumneavoastră .

– Cu soţia aţi vorbit deja ?

– Da, dar dacă se poate, aş rămâne totuşi la fiica dumneavoastră.

Mă sună soacra-mea:

– M-am oprit la Supermarket să iau niște lapte, vrei ceva de aici?

– Depinde zic, ești pe jos sau cu mașina?

– Pe jos.

– Atunci ia-mi și mie te rog 3 saci de cartofi și cinci pâini.

Barmanul:

– Soția dumneavoastră e superbă, ce doriți de băut?

– Dă-mi exact ce-ai băut și tu!

– Soacră-mea locuia la o aruncătura de băț, dar s-a mutat.

– Cum așa?

– O nimeream prea des.

Un american, un japonez și un român, se întrec în tehnologie.

Americanul spune: – Am inventat o mașinărie la care bagi la un capat un porc și pe partea cealaltă apar cârnați, caltaboși, șuncă etc.

Japonezul spune:

– Am inventat o mașinărie la care bagi la un capat un sac de nisip și pe partea cealaltă apar cristale de cuarț, pahare de cristal etc.

Românul spune:

– La noi, s-au apucat 10 muncitori să construiască o fabrică de alcool la ora 8 dimineața și, la ora 10, erau beți toți !!!

O zână spune unui cuplu:

– Pentru că sunteți un cuplu exemplar chiar și după 30 de ani de căsătorie, voi îndeplini câte o dorință fiecăruia dintre voi.

Soția spune:

– Eu aș dori să fac turul lumii împreună cu soțul meu iubit!

Zâna agită bagheta fermecată … abracadabra și două bilete de avion apar în mâinile femeii.

Apoi, este rândul bărbatului:

– Mda, ar fi o chestie romantică, dar o astfel de ocazie nu ai decât o dată în viață. Sunt dezolat draga mea, dar aș dori să am lângă mine o femeie cu 30 de ani mai tânără.

Soția este decepționată, zâna se încruntă, dar dorința e dorință și ea trebuie îndeplinită.

Zâna face un cerc cu bagheta magică abracadabra … și deodată soțul are 90 de ani.

Morala: Poate că unii bărbați se cred mari șmecheri, dar să nu uităm că zânele sunt femei!

Cum se agață o tipă care are mașină electrică:

– Uite numărul meu de telefon. Poți să mă suni când rămâi fără curent. Vin eu să te tractez.

La restaurant, chelnerul, amabil, întreabă clientul:

– Cum ați găsit friptura ?

Clientul:

– Din întâmplare, ridicând un cartof prăjit…