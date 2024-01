• Femeile rămân ceva mai optimiste decât bărbații!

Doar 34% dintre români cred că îi aşteaptă o viaţă mai bună în 2024, comparativ cu 48% în 2023, optimismul acestora fiind în declin, relevă rezultatele unui studiu de piaţă, dat publicității și preluat de Agerpres.

Conform cercetării Reveal Marketing Research, 47% dintre români nu adoptă nicio perspectivă optimistă, nici una pesimistă în privinţa anului 2024, acest sentiment de neutralitate evidenţiind un echilibru fragil între speranţă şi incertitudine. Pe de altă parte, 34% dintre respondenţi şi-au manifestat optimismul, iar 19% pesimismul privind noul an.

Femeile sunt mai optimiste (37%) decât bărbaţii (30%), iar raportat la categoriile de vârstă, cele două extreme, tinerii între 18-24 ani (43%) şi persoanele mature peste 55 ani (45%), se diferenţiază ca fiind mai optimiste. “Comparativ cu studiul similar desfăşurat în urmă cu un an, observăm că optimismul pronunţat al românilor înregistrează o scădere semnificativă de la 48% pentru 2023, la 34% pentru 2024. Dacă începutul lui 2023 a venit pe fondul redobândirii libertăţilor după perioadele de restricţii impuse de pandemie, începutul lui 2024 a venit pe fondul incertitudinilor şi al schimbărilor socio-economice. În acest context, era de aşteptat ca românii să fie mai degrabă în expectativă, această neutralitate putând reprezenta şi un apel la prudenţă şi adaptabilitate, elemente esenţiale în faţa unui viitor incert”, a afirmat Marius Luican, CEO al Reveal Marketing Research.

În ceea ce priveşte aşteptările românilor la început de an nou, optimismul referitor la îmbunătăţirea situaţiei financiare personale ocupă locul fruntaş (34%), fiind prezent în măsură semnificativ mai mare în cazul femeilor (39% vs. 28% bărbaţi) şi al tinerilor cu vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani (53%).

La polul opus, nivelul de pesimism atinge cele mai mari valori în ceea ce priveşte evoluţia ţării din următorul an, diminuarea nivelului de corupţie (64%), scăderea inflaţiei (51%) şi îmbunătăţirea situaţiei economice a ţării (50%) fiind percepute ca obiective greu sau chiar imposibil de realizat în următoarele 12 luni.

Referitor la intenţiile din sfera personală şi de familie, 13% dintre români intenţionează să se căsătorească sau logodească în 2024, în timp ce 32% nu au astfel de planuri, în special cei cu vârste între 45-55 ani (46%) şi tinerii între 18 şi 24 de ani (43%). În aceeaşi ordine de idei, 10% dintre respondenţi intenţionează să aibă un copil în noul an, într-o măsură semnificativ mai mare cei cu vârste între 35 şi 44 de ani (17%).

În ceea ce priveşte cariera şi sfera profesională, 4 din 10 români intenţionează să îşi schimbe locul de muncă în 2024. Mai exact, 27% dintre români îşi doresc un nou angajator, în special persoanele între 44-55 ani, iar 13% doresc să îşi deschidă o afacere, în special tinerii între 25-34 ani (28%).

Mai mult decât atât, un sfert dintre români declară că intenţionează să îşi schimbe domiciliul în 2024, fie în altă locuinţă din aceeaşi localitate (11%), în altă localitate din ţară (10%) sau chiar în străinătate (4%). Topul rezoluţiilor pentru noul an este similar celui de anul trecut, cei mai mulţi dintre români dorindu-şi să călătorească mai mult (34%), să îşi petreacă mai mult timp cu familia (32%) sau să mănânce mai sănătos (27%).

Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, pe un eşantion reprezentantiv pentru universul persoanelor cu vârsta 18+, din mediul urban şi rural, utilizatori de internet. Mărimea eşantionului a fost de 1.015 respondenţi, iar eroarea maximă de eşantionare este +/-3,1% la un nivel de încredere de 95%.