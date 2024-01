Împreună cu un grup de iubitori ai istoriei și culturii naționale și județene, în anul 2001, am înființat Societatea Culturală „Ploiești-Mileniul II”, precum și editura proprie, având ca principale obiective lansarea unei ample mișcări de cercetare monografică la nivel local și județean și publicarea, în serii tematice, a rezultatelor acesteia. De asemenea, ne-am propus să prezentăm sistematic valorile spirituale și economico- sociale create de personalități de renume național și mondial. În cadrul acestora, un proiect de o importanță deosebită, finalizat și lansat sub auspiciile Academiei Române, este monografia- de proporții enciclopedice – „Marea Carte a Ploieștilor”, în trei mari volume, format A4, totalizând peste 3200 de pagini, cu o bogată ilustrație color, operă colectivă realizată de 24 de autori, onorată cu distincția ­„Meritul ­Academic”.

Referindu-se la importanța și unicitatea acesteia pe plan național, acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, formulează o apreciere care ne onorează: “Istoria aceasta pune în lumină entuziasmul, pasiunea și setea de cultură a unor intelectuali care, fără a beneficia de sprijinul financiar al autorităților, onorează destinul elitei noastre de a fi în fruntea marilor inițiative spirituale ale poporului român „. La rândul lor, academicienii Florin Constantiniu, Mircea Petrescu și Eugen Simion, ne-au susținut în eforturile noastre, semnând Cuvântul înainte la cele trei volume.

Până în prezent, bilanțul editorial al Socie­tății Culturale totalizează peste 150 de volume, care prezintă valorile create de oameni în vatra Ploieștilor pe parcursul a peste 10000 de ani, din epoca mezolitică și până în prezent, rezultate ale cercetărilor arheologice și istorice, catagrafii și alte documente rare, precum și realizările de excepție, sub raport economic, în „Capitala Aurului Negru”, contribuțiile de importanță mondială, jertfele și dramele suferite în acest centru de interese strategice ale războinicilor de -a lungul vremurilor, rolul Ploieștilor de Curte Domnească în care eroicul Mihai Viteazul a pregătit-strategic și militar-Unirea celor trei Țări Românești surori, rezultatele de excepție ale cercetătorilor din toate domeniile, ale Universității Petrol-Gaze, apreciate și valorificate în țară și străinătate etc.

Totodată, consecventă proiectelor inițiale, a publicat monografiile unor localități prahovene, precum : Pucheni, Trestioara, Lapoș, Vadu Părului, Păulești, Vărbilău și, de asemenea, Istoria Ploieștilor în date, Dicționar istoric al județului Prahova, Dicționar geografic al județului Prahova, Așezări prahovene.

Un capitol deosebit în acest proces îl constituie publicarea unor lucrări inedite pe teme d eistorie universală, printre care : „Hitler, Stalin, Antonescu” ,” Enciclopedia imnurilor de stat ale țărilor lumii”, „Muntele Athos” -oază a liniștii celeste , susținînd, totodată, publicare aunor importante memorii, creații literare ale scriitorilor ploieșteni.De-a lungul acestor ani, Societatea Culturală a inițiat și a organizat, împreună cu alte societăți și instituții de învățământ și cultură, cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, o serie de manifestări publice de susținere a activității de cercetare la nivel județean și național, bucurându-se de o fructuoasă colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Arhivele Naționale și județene, Primăria și Consiliul Local, Universitatea Petrol-Gaze, Inspectoratul Școlar, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, muzeele, casele de cultură, bisericile, ziarul PRAHOVA, cărora le exprimăm sincera noastră recunoștință. Așadar, continuăm activitatea de promovare și prețuire a valorilor create de ploieșteni, anul 2024 oferindu-ne un prilej deosebit, prin deținerea de către Ploiești a calității de „Capitală a Tineretului din România”, în cadrul căreia vom publica două lucrări de sinteză dedicate școlarilor și iubitorilor istoriei locale: „Ploiești-file de istorie” și „Ploiești- vatră umană milenară pe scara istoriei”.De asemenea, vom publica în continuare bio- bibliografiile unor importante personalități, monografiile unor localități și instituții reprezentative etc.

Mulțumim tuturor celor care ne-au acordat încrederea și valoroasa lor contribuție în realizarea acestor proiecte de suflet ploieștean! Multă sănătate și împliniri în noul an!

Societatea Culturală „Ploiești-Mileniul III”